Advierte cumplir ley no puede ser una desventaja competitiva

A juicio de la directora de la entidad, Jennifer Troncoso, la competencia no puede reducirse a quién evade más impuestos o incumple más obligaciones.

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SANTO DOMINGO.- La Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) advirtió este jueves que las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, laborales y regulatorias no deben ser consideradas menos competitivas frente a establecimientos que reducen sus costos mediante evasión fiscal u otros incumplimientos.

“La competencia no puede reducirse a quién evade más impuestos o incumple más obligaciones. Cumplir la ley no puede convertirse en una desventaja competitiva”, afirmó Jennifer Troncoso, directora ejecutiva de ONEC.

FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN

La posición de la organización se produce en momentos en que la Dirección General de Aduanas (DGA) ha reforzado sus procesos de fiscalización. La entidad informó que durante el primer semestre de 2026 recuperó RD$1,652 millones en impuestos no declarados correspondientes a 389 importadores asiáticos.

Además, la DGA amplió las verificaciones posteriores al despacho en establecimientos comerciales de Santo Domingo y Santiago.

ONEC consideró que estos resultados evidencian la importancia de mantener y fortalecer los controles, especialmente en un contexto en el que la economía dominicana registra un crecimiento superior al dinamismo de la actividad comercial formal.

COMPETENCIA EN IGUALDAD DE CONDICIONES

Troncoso sostuvo que la evasión fiscal y otros incumplimientos no solo afectan los ingresos del Estado, sino que también generan distorsiones para las empresas que cumplen con las obligaciones establecidas por la legislación.

“Esto no se trata de limitar la competencia, sino de garantizar que todos compitamos bajo las mismas reglas”, afirmó.

La directora ejecutiva de ONEC señaló que, cuando una fiscalización determine incumplimientos, deben aplicarse las sanciones correspondientes y, en los casos en que se comprueben ilícitos que ameriten judicialización, los procesos deben ser remitidos a las instancias competentes.

an/am