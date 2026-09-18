Rep. Dominicana busca mayor valor agregado en la minería

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este jueves durante la conferencia magistral "De la minería a los mercados globales: el camino de la minería dominicana".

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Santo Domingo, 18 sep (Prensa Latina) República Dominicana busca avanzar de la extracción de recursos minerales hacia su procesamiento y transformación para generar mayor valor agregado, impulsar la industria y ampliar las exportaciones, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Durante la conferencia magistral «De la minería a los mercados globales: el camino de la minería dominicana», Santos destacó el crecimiento experimentado por la actividad durante 2026 y su aporte a la economía nacional.

El ministro señaló que el sector registró una expansión interanual de 18,1 por ciento en el primer semestre del año y un incremento acumulado de 11,3 por ciento en igual período.

INVERSION EXTRAJERA EN MINERIA 420.6 MILLONES DE DOLARES

Agregó que la inversión extranjera directa destinada a la minería alcanzó los 420,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, lo que, según explicó, mantiene a la actividad entre las que captan una mayor proporción del capital foráneo.

Santos consideró que la minería constituye una base estratégica para la economía y las exportaciones dominicanas, por su generación de divisas, aportes fiscales y empleos, además de su contribución a la estabilidad de otras actividades económicas.

En materia laboral, indicó que el salario promedio del sector ronda los 78 mil pesos dominicanos mensuales (unos mil 323 dólares), aproximadamente el doble de la media nacional, estimada en 39 mil pesos (661 dólares), de acuerdo con datos de la Tesorería.

A su juicio, estos niveles de remuneración reflejan el valor agregado de la actividad y una creciente incorporación de trabajadores dominicanos especializados.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y RELACIÓN COMUNIDADES

El funcionario explicó que la estrategia gubernamental para el sector contempla la sostenibilidad ambiental, la relación con las comunidades, la fiscalización de la industria y la seguridad, aspectos en los que, afirmó, existe una responsabilidad compartida entre las empresas y el Estado.

Santos también se refirió al proceso de exploración de tierras raras en la Reserva Fiscal Minera Ávila, ubicada en la provincia de Pedernales, en el suroeste del país.

El encuentro reunió a representantes de los sectores público y privado y formó parte de la agenda de la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo) para promover el diálogo sobre actividades estratégicas y su vinculación con los mercados internacionales.

lam/mpv