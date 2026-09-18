Cáncer infantil: La RD eleva supervivencia a más de 60 %

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana ha logrado avances importantes en la atención del cáncer infantil, al elevar la supervivencia desde niveles de entre 20 % y 30 % hace una década a más de 60 % en algunos centros especializados, según datos comunicados por el Ministerio de Salud Pública.

Este progreso responde a mejoras en el diagnóstico, los tratamientos especializados y el fortalecimiento de la atención oncopediátrica. Sin embargo, para la radioncóloga Tomanna Peña, del Centro de Radioterapia Integral RADONIC, el principal desafío es reducir el tiempo entre la aparición de los primeros signos de alarma y el inicio del tratamiento.

DIAGNÓSTICO OPORTUNO

Peña sostiene que detectar y atender rápidamente los casos es fundamental para continuar elevando las posibilidades de curación. Explica que la oncología pediátrica requiere un abordaje multidisciplinario y que los avances terapéuticos buscan no solo aumentar la supervivencia, sino también disminuir las secuelas a largo plazo.

“En oncología pediátrica moderna, curar ya no es suficiente, debemos curar al niño y proteger al adulto en el que se convertirá”, afirmó.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LOS NIÑOS

La especialista destaca que la radioterapia moderna incorpora herramientas como la planificación tridimensional, IMRT, VMAT e IGRT, que permiten dirigir con mayor precisión la radiación al tumor y reducir la exposición de los tejidos sanos.

En determinados pacientes, la protonterapia puede contribuir a disminuir la dosis recibida por tejidos normales, aunque su utilización debe evaluarse de manera individual, según las características del tumor y del paciente.

RETOS PENDIENTES

República Dominicana cuenta con el Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil 2023-2030, orientado a mejorar la supervivencia y calidad de vida de niños y adolescentes.

Peña considera necesario reducir las brechas de acceso al diagnóstico, medicamentos, tecnología y atención especializada. “Tratar mejor el tumor y tratar menos al niño que no tiene cáncer” resume, según la especialista, el objetivo de la radioterapia pediátrica moderna.

an/am