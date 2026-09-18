Tokischa nominada a los Latin Grammy junto al rapero Kase.O

En la canción, lanzada en abril de este año, ambos artistas unen sus voces durante aproximadamente tres minutos para combinar el hip hop con el pop y el dembow.
Este reconocimiento llega en uno de los años «más significativos de su trayectoria» marcada por el lanzamiento del álbum ‘Amor y Droga’, el proyecto «más personal hasta la fecha» de la artista, que incluye el tema ‘Mono’ entre sus canciones, indicó la productora en un comunicado.
En ‘Amor & Droga’ Tokischa «transforma experiencias personales vinculadas al amor, la adicción, la vulnerabilidad y la transformación en un proyecto que amplía las conversaciones que tradicionalmente han rodeado su figura», señaló.
El disco ha sido incluido entre los mejores álbumes de 2026 por la revista Rolling Stone en Español.
Se trata la segunda nominación a los premios Latin Grammy que consigue la rapera dominicana, después de la que obtuvo en la pasada edición por el tema ‘De Maravisha’, interpretado junto a la argentina Nathy Peluso.
Tokischa lanzó su primer tema, ‘Pícala’, en 2018 y fue ganando notoriedad y atrayendo la atención de figuras importantes, como J Balvin o Rosalía, con la que grabó ‘La Combi Versace’ para el exitoso álbum ‘Motomami’ (2022), además de colaborar con artistas como Madonna, Ozuna o Anuel AA.
Los premios Latin Grammy se entregarán el 12 de noviembre en Las Vegas (Estados Unidos), entre los nominados destacan la colombiana Karol G y la española Rosalía con siete candidaturas, que las sitúan entre las artistas con mayor presencia de esta edición, encabezada por el compositor y productor mexicano Edgar Barrera.an/am