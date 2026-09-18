Tokischa nominada a los Latin Grammy junto al rapero Kase.O

En la canción, lanzada en abril de este año, ambos artistas unen sus voces durante aproximadamente tres minutos para combinar el hip hop con el pop y el dembow.

Este reconocimiento llega en uno de los años «más significativos de su trayectoria» marcada por el lanzamiento del álbum ‘Amor y Droga’, el proyecto «más personal hasta la fecha» de la artista, que incluye el tema ‘Mono’ entre sus canciones, indicó la productora en un comunicado.