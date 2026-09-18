Dólar sube 20 cts. y se vende a $59.33; el euro sigue a $69.87

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 20 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$59.33.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD58.95

Venta: RD$59.33

EL EURO

El euro era vendido a RD$69.87 y comprado a RD$66.82.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) comenzó la jornada de este viernes cotizando a 102,49 dólares el barril, lo que representó una subida del 0,57 % en la apertura del mercado en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex).

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