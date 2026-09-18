Gobierno afirma economía RD crece 4.5 % pese crisis mundial

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, a la derecha junto al director de Presupuesto, José Rijo Presbot, y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno afirmó que la economía dominicana mantiene durante 2026 un ritmo de crecimiento acorde con las expectativas, pese a la crisis arancelaria derivada de las nuevas políticas comerciales de Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo asociada al conflicto bélico entre ese país e Irán.

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, informó que la economía ha crecido 4.5 %, mientras que la inflación se ha moderado hasta situarse en torno al 5 %, tras una reducción significativa durante agosto.

El funcionario emitió estos criterios al conversar con perioistas luego de una reunión del Consejo de Gobierno en la que fue aprobado el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, cuyo monto superará por primera vez los RD$2 billones.

Destacó que, pese al contexto internacional, varios indicadores de la economía dominicana mantienen un comportamiento favorable.

INDICADORES EXTERNOS SE MANTIENEN FAVORABLES

“Yo creo que es un mensaje importante que la economía, a pesar de eso, ha ido avanzando”, manifestó el funcionario, al señalar que las reservas internacionales del Banco Central rondan los US$15,000 millones.

Agregó que las remesas, el flujo de turistas y las exportaciones mantienen una trayectoria de crecimiento, mientras el sistema financiero permanece estable, factores que, a su juicio, reflejan la capacidad de la economía dominicana para enfrentar escenarios externos adversos.

El Ministro proyectó que en 2027 la tasa de cambio del dólar podría ubicarse entre RD$60 y RD$61, al tiempo que expresó su expectativa de que los precios del petróleo recuperen estabilidad una vez se resuelva el conflicto bélico.

PRESUPUESTO 2027 SUPERARÁ LOS RD$2 BILLONES

El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, sostuvo que la capacidad de proyectar un incremento del gasto público, pese a las dificultades económicas registradas durante 2026, constituye una muestra de la fortaleza de la economía nacional.

“Una de las bondades de este presupuesto es que, a pesar de la crisis y de la incertidumbre, nosotros somos capaces de proyectar un gasto de capital por encima de la media de toda Latinoamérica”, afirmó.

Las autoridades sostienen que el desempeño de los principales indicadores económicos permitirá mantener las inversiones públicas y las políticas sociales, pese a los desafíos derivados del entorno internacional.

sp-am