Remesas alcanzan US$8,432.7 MM en República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- Las remesas recibidas por República Dominicana alcanzaron los US$8,432.7 millones entre enero y agosto de 2026, un incremento de US$511.7 millones, equivalente a 6.5 %, respecto al mismo período de 2025, informó este jueves el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Solo en agosto ingresaron al país US$1,116.3 millones por concepto de remesas, cifra superior en US$69.7 millones, un 6.7 %, a los US$1,046.6 millones registrados en agosto del año pasado. Asimismo, el monto representó un aumento de US$19.2 millones, equivalente a 1.8 %, frente a julio de 2026.

Con el resultado de agosto, las remesas superaron por sexta ocasión en lo que va de 2026 el umbral de US$1,000 millones mensuales.

ESTADOS UNIDOS CONCENTRA LA MAYOR PARTE

El BCRD explicó que el comportamiento de las remesas responde principalmente a las transferencias realizadas por los dominicanos residentes en Estados Unidos, país de donde procedió el 80.8 % de los recursos formales recibidos en agosto, equivalente a US$805.6 millones.

La institución vinculó este desempeño con la evolución de la economía estadounidense. En agosto, el índice de gestores de compras (PMI) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 55.4, reflejando una expansión del sector servicios, donde trabaja una parte importante de la población dominicana residente en ese país.

La tasa de desempleo estadounidense se mantuvo en 4.1 % en agosto, el mismo nivel de julio, mientras se registró un aumento de 162,000 empleos.

España se mantuvo como la segunda fuente de remesas, con US$66.6 millones, equivalentes al 6.7 % del total. Le siguieron Italia, con 1.4 %; Haití, 1.2 %, y Suiza, 1.1 %. El resto provino de países como Francia, Canadá y Alemania.

DISTRITO NACIONAL RECIBE 50.7 %

En cuanto a la distribución territorial, el Distrito Nacional concentró el 50.7 % de las remesas recibidas en agosto, seguido por Santiago, con 9.5 %, y Santo Domingo, con 6.8 %.

En conjunto, las zonas metropolitanas concentraron el 67 % del total de los recursos recibidos durante el mes.

El Banco Central destacó que estos flujos de divisas han contribuido a la estabilidad relativa del tipo de cambio. Al 31 de agosto de 2026, el peso dominicano registraba una apreciación de 7.6 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025.

Las reservas internacionales también se mantuvieron en niveles elevados, al situarse en US$15,434.2 millones al cierre de agosto, equivalentes al 10.6 % del PIB y suficientes para cubrir aproximadamente 5.6 meses de importaciones, según el BCRD.

BCRD PROYECTA MÁS DE US$50,700 MILLONES EN DIVISAS

Para el cierre de 2026, el BCRD proyecta que las remesas alcancen alrededor de US$12,600 millones, mientras los ingresos por turismo superarían los US$12,200 millones.

Asimismo, estima que las exportaciones totales superarán los US$17,200 millones y que la inversión extranjera directa sobrepasará los US$5,300 millones.

El organismo prevé que estos flujos, junto con aproximadamente US$3,300 millones provenientes de otros servicios exportados, permitirán al país superar los US$50,700 millones en ingresos de divisas durante 2026.

of-am