Remesas sostienen la economía de RD; FP plantea reciprocidad

NG Cortiñas sostuvo que las remesas son fruto del esfuerzo de dominicanos que trabajan en el exterior.

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SANTO DOMINGO.- El secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Haivanjoe Ng Cortiñas, afirmó que las remesas son uno de los pilares de la economía dominicana y planteó una política de reciprocidad que reconozca el aporte de la diáspora al desarrollo nacional.

Durante la conferencia “Remesas y diáspora dominicana: de la importancia de las remesas a una política de reciprocidad, inversión y retorno”, Ng Cortiñas explicó que los envíos aumentaron de US$3,682.9 millones en 2010 a US$11,866.3 millones en 2025.

Indicó que ese monto representó el 25.1 % de los principales ingresos de divisas del país y el 9.3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

APORTE DE LA DIÁSPORA

El economista sostuvo que las remesas son fruto del esfuerzo de dominicanos que trabajan en el exterior y no un logro atribuible al Gobierno de turno. Según datos del INDEX, la diáspora dominicana asciende a 3,030,647 personas.

También señaló que el Distrito Nacional concentró el 49.7 % de las remesas entre enero y julio de 2026, frente al 26 % registrado en 2011.

PROPUESTAS PARA LA DIÁSPORA

Ng Cortiñas propuso crear un Régimen Especial de Inversión de la Diáspora, una Cuenta de Inversión y Ahorro para dominicanos residentes en el exterior e incentivos al capital de retorno.

Asimismo, planteó un Pacto Nacional con la Diáspora que articule derechos, inversión, retorno, ahorro, conocimiento y protección.

“Las remesas son una fortaleza de la República Dominicana; depender de ellas para sostener nuestro desarrollo sería una debilidad”, afirmó.

La conferencia fue organizada por la Secretaría de Dominicanos en el Exterior de la FP, dirigida por Marco Cross.

an/am