NY: Presidente Luis Abinader entregará pasaporte biométrico

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- El presidente Luis Abinader llegará el domingo a esta ciudad para participar en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

El mismo día de su llegada, visitará el Consulado Dominicano, donde entregará el primer pasaporte biométrico en el exterior.

Este documento, cuyo costo es de 200 dólares y una vigencia de 10 años, ya está disponible en la República Dominicana por 6,700 pesos, equivalentes a unos 114 dólares. Para menores de edad, la vigencia será de cinco años.

El pasaporte actual seguirá siendo válido hasta su fecha de vencimiento. No hay obligación de cambiarlo.

El biométrico incorpora un chip electrónico que almacena datos personales del titular, permitiendo su verificación automática en sistemas migratorios modernos.

Además, permitirá el acceso directo a los autogates en aeropuertos nacionales sin registro previo y ofrecerá un servicio de repatriación con cobertura de hasta 9.000 dólares, según se informó.

PROTESTA

Por la tarde, en Lehman College, en El Bronx, Abinader tiene previsto entregar reconocimientos del INDEX a dominicanos destacados y sobresalientes residentes en Estados Unidos.

Para esa misma hora, a las 3:00 p.m., representantes de varias organizaciones, entre ellas Acción Rápida, Somos Pueblo, Tamo Jarto y Loma Miranda, han anunciado una protesta pacífica frente al edificio, en rechazo a las promesas incumplidas por parte del presidente.

Así lo indican Dayanaba Borbón y Rhadames García a través de videos difundidos en redes sociales y un comunicado de prensa. Estas organizaciones también han protestado en esta ciudad contra los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, así como contra funcionarios gubernamentales.