Partido haitiano nombra como su candidato a Claude Joseph

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Puerto Príncipe, 19 sep (Prensa Latina) El partido haitiano Comprometidos con el Desarrollo (EDE) nombró como su candidato presidencial ante las próximas elecciones al político Claude Joseph, según un comunicado de prensa.

La decisión fue asumida de forma unánime por la Oficina Política Nacional de esa organización, tras favorecer a ese aspirante las deliberaciones de las elecciones primarias celebradas en esta capital, añade la declaración.

El nuevo candidato, también exprimer ministro y excanciller, es el segundo, después del expresidente Jocelerme Privert, del partido Transformar a Haití, entre los siete anunciados por el CEP, aunque los restantes cinco nombres permanecen en el anonimato.

«Contra todo pronóstico -subraya el texto, el EDE eligió este jueves 17 de septiembre a su presidente del Consejo Estratégico, el doctor Claude Joseph, como candidato a la presidencia de la República para las próximas elecciones».

ESTABA EXCLUÍDO

La sorpresa por la designación de Joseph es atribuida a que él estaba excluido del grupo de tres aspirantes a la candidatura por la organización: el exministro de Defensa Jean Marc Berthier Antoine, el embajador Helph Monod Honorat, y el profesor Joseph Harold Pierre.

El comunicado de la Oficina Política del EDE explica que esa elección se basó en «la valoración sobre la trayectoria política e institucional» de Joseph, así como en diversas cualidades que se le reconocen».

La declaración, firmada por el secretario general del partido, Marc Dalmane, añade «su resiliencia ante las adversidades, valentía en la defensa de convicciones, determinación, experiencia en la gestión del Estado, capacidad para unir voluntades, y su profundo apego a Haití».

El Buró Político del EDE -agrega- manifiesta su intención de proponer al país un candidato que encarne «sus valores, su compromiso y su proyecto de transformación nacional, basados en el patriotismo, el compromiso y el progreso».

La organización llamó, además, a que «todas sus estructuras, militantes y simpatizantes sean movilizados en torno a la candidatura de Claude Joseph, e intensifiquen la labor de organización y despliegue político en todo el territorio nacional».

HAY 28 PARTIDOS AUTORIZADOS

El CEP haitiano autorizó a participar hasta ahora en los sufragios a 28 de los 105 partidos y coaliciones inscritos para los próximos comicios, cuya primera votación será el 13 de diciembre.

Las restantes entidades políticas presentadas para participar como candidatas en los sufragios incumplen con el requisito principal de reunir una filiación mínima de 30 mil miembros, exigida por el Decreto Electoral que rige los sufragios, añade la declaración.

Los 105 partidos o coaliciones registrados acumulan, en total, alrededor de un millón 40 mil votantes inscritos ante la plataforma del CEP, pero solo las citadas 28 llegan de forma individual a la cifra demandada por el Decreto Electoral que rige el proceso.

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