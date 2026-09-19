Rusia anuncia la toma de cinco localidades en este de Ucrania

MOSCÚ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) – El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la captura de las localidades de Loshakovo y Komissarovo (Járkov), Marievka y Gulevo (Donetsk) y Zelena Dibrova (Zaporiyia) en el marco de la ofensiva militar en el este de Ucrania.
Asegura que sus fuerzas están «avanzando a un alto ritmo en todas las direcciones».
«Desde el comienzo de este año han sido liberados más de 5.300 kilómetros cuadrados y más de 220 poblaciones. Solo en septiembre más de 670 kilómetros cuadrados y 27 localidades han pasado a control ruso», ha explicado el Ministerio en un comunicado.
En concreto atribuye al Séptimo Grupo de las Fuerzas Armadas rusas el avance en Sumi y Járkov para «crear un cinturón e seguridad en las zonas fronterizas». Desde el 5 de septiembre en la zona se han tomado 152 kilómetros cuadrados y nueve localidades: Berezniki, Ozernoye, Dolgenkoye, Zarubinka, Cherniakov, Shirokoye, Shevchenkovo, Oljovatka y Malaya Volchya.
En Zaporiyia «la ofensiva continúa activamente» con «avances» de los grupos Vostok y Dnepr con la toma desde el inicio de septiembre de Chervonaya Krinitsa, Novopavlovka, Novoandreyevka y Rozovka.
Mientras, el gobernador militar de la región de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de un ataque ruso contra infraestructuras civiles en la zona durante la pasada noche. El ataque habría provocado un incendio en un edificio de la administración e impactos en cubiertas de edificios de viviendas, una escuela, un coche y un minibús sin que por el momento haya noticias de pérdidas humanas.
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2) Otra más
En Japón le están lavando el cerebro a la gente para hacerle creer de que las bombas atómicas que tiraron los gringos fue por presiones de stalin a EEUU
No estoy muy seguro pero creo que hasta en las escuelas lo enseñan
Ahora resulta de que la culpa de esas 2 bombas atómicas recae sobre la urss no de EEUU
Pero yo no entiendo cual es la ambición de PUTIN, Rusia es el país más grande en territorio, es tan grande que coge parte del continente Asiático y parte del continente Europeo, entonces para que tener más tierra.
Rusia está protegiendo las gentes que viven en esos territorios que se sienten rusos, hablan ruso, se sienten rusos, son ortodoxos igual que los rusos, tienen las mismas costumbres ,etc El avispón verde de Ucrania tiene prohibido por ley a esas gentes que hablen ruso. Tienen que hablar por seña o aprender ucraniano, o que aprendan el idioma de los mudos. El que encuetra hablando ruso en Ucrania la dan una paliza y lo meten a la cárcel. Para que tenga una idea, la mitad de los ucranianos hablan ruso. La otra mitad es bilingüe, mitad ruso y mitad ucraniano.… Leer mas »
Oigan la última
Según el criminal de guerra y carnicero de Gaza, Benjamín Netanyahu, Hitler cometió el holocausto judío por petición de los musulmanes.
Es decir, culpa a los musulmanes de holocausto judío.
No es cuento mío, el que quiera investigar que investigue.
Eso ha sido con la ayuda del dominicano Juan Carlos Avila Espaillat, a quien se debe reclutar para que tome a Haití y saque de la Isla a todos los haitianos. 😁😁😁😁
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣