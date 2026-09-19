Resaltan crecimiento comercio marítimo y oportunidades RD

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MIAMI, Florida.– El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), Alejandro Campos, destacó el crecimiento experimentado por el sistema portuario del país desde 2020 y las oportunidades que ofrece República Dominicana para ampliar el comercio marítimo, atraer inversiones y fortalecer su conectividad con Estados Unidos y otros mercados de la región.

Al participar en el panel “Visión de país: La transformación de la República Dominicana como socio estratégico de las Américas”, celebrado en el marco del Mercado Business Forum Miami Edition 2026, señaló que el transporte de carga por los puertos dominicanos ha aumentado un 32%, mientras que el movimiento de cruceros registra un crecimiento de 152 %.

El funcionario atribuyó estos avances a la expansión de la infraestructura portuaria y al fortalecimiento de la conectividad del país, al tiempo que resaltó la importancia estratégica de Miami y el estado de Florida para República Dominicana por sus vínculos comerciales y su relación con importantes líneas de cruceros y operadores portuarios.

MANZANILLO, PROYECTO ESTRATÉGICO

Campos destacó entre los principales proyectos en desarrollo el Puerto de Manzanillo, en la provincia Montecristi, donde se trabaja en la construcción de un nuevo muelle y en la elaboración del master plan para el desarrollo integral de la bahía.

“Manzanillo se convierte en una importante inversión estratégica”, afirmó el funcionario, quien resaltó el potencial de esa terminal para fortalecer el intercambio comercial entre República Dominicana y Estados Unidos, aprovechando la ubicación geográfica del territorio dominicano como punto de conexión regional.

El director ejecutivo de APORDOM explicó además que la institución desempeña funciones de regulación, fiscalización y concesión dentro del sistema portuario nacional, en coordinación con el sector privado para garantizar el cumplimiento de las normas y crear condiciones favorables para el desarrollo de nuevas operaciones.

En ese contexto, citó la importancia de terminales como Caucedo, Haina y Puerto Plata, así como de los nuevos proyectos vinculados al turismo de cruceros y a la ampliación de la capacidad portuaria nacional.

Campos sostuvo que uno de los principales retos para los próximos años es mantener una estrategia institucional que incentive la inversión, fortalezca la seguridad jurídica y facilite el acompañamiento tanto a los nuevos inversionistas como a las empresas que ya operan en el país.

“Todos nosotros, como funcionarios del Estado, nos hemos convertido en promotores de nuestro país. Atraer inversiones es lo principal”, afirmó.

El Mercado Business Forum Miami Edition 2026 fue celebrado por primera vez en Estados Unidos por Mercado Media Network, con una agenda enfocada en crecimiento económico, inversión, expansión empresarial, logística, comercio bilateral y oportunidades de negocios entre Miami, República Dominicana y América Latina.

sp-am