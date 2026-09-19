Llama a empresarios de la RD a mantener “la coherencia ética”

Randall Arias, técnico de la OIT; Christy Luciano, directora del consejo de la Copardom; Evelyn Villarreal, consultora internacional; Laura Peña Izquierdo, presidenta; Karina Mancebo, directora del consejo de la Copardom y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Conep.

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SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, afirmó que la democracia trasciende la celebración periódica de elecciones y requiere instituciones sólidas, seguridad jurídica y estabilidad social para garantizar el clima de inversión y empleo necesario para el desarrollo económico.

Al dejar inaugurado el foro “Democracia y Gobernanza Sociolaboral”, organizado por COPARDOM con la colaboración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostuvo que las empresas y sus organizaciones gremiales no deben asumir un papel pasivo frente al entorno democrático, sino contribuir activamente a su fortalecimiento.

Durante su intervención ante líderes empresariales reunidos en el salón Empresarial de la torre AIRD, citó una advertencia hecha por Kofi Annan al presentar el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, relacionada con los riesgos que surgen cuando la expansión de los mercados supera la capacidad de adaptación de los sistemas políticos y no genera oportunidades equitativas.

TRES RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO

Peña Izquierdo planteó como prioridades para las organizaciones empresariales mantener coherencia ética en su gobernanza interna, ejercer una participación pública responsable orientada al bien común y ampliar los espacios de diálogo para incorporar a las pequeñas y medianas empresas, mujeres, jóvenes y gremios de las provincias.

“No podemos exigir transparencia, institucionalidad y rendición de cuentas hacia afuera si no las practicamos en nuestra propia gobernanza. La calidad de nuestra contribución pública comienza en la manera en que elegimos, tomamos decisiones y representamos intereses”, expresó.

El foro contó con el apoyo técnico de la OIT, representada por Randall Arias, especialista de la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP), quien abordó el papel de las organizaciones productivas como actores de la democracia regional y promovió el análisis del clima sociolaboral dominicano.

ANALIZAN RETOS DEL SECTOR PRODUCTIVO

La consultora internacional Evelyn Villarreal presentó buenas prácticas de la OIT, la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), además de facilitar dinámicas grupales y mesas de trabajo sobre riesgos y oportunidades del escenario político actual.

El encuentro incluyó las denominadas “Charlas Relámpago” (Lightning Talks), moderadas por la directiva Christy Luciano, en las que representantes de organizaciones patronales expusieron los principales desafíos del sector e identificaron brechas que requieren atención.

El encuentro concluyó con la presentación de los compromisos acordados durante la plenaria final, orientados a establecer una agenda común y promover acciones concretas entre las organizaciones empresariales para fortalecer una cultura permanente de diálogo y participación democrática.

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