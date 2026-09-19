NY: Invitan a opinar sobre tres nuevos proyectos de vivienda

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NUEVA YORK.- El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) invitó a los residentes de El Bronx, Brooklyn y Queens a dar su opinión sobre qué les gustaría ver en tres nuevos proyectos de vivienda asequible que se construirán en terrenos de propiedad municipal.

La agencia inició el proceso de participación comunitaria para los tres primeros lugares que se someterán a su proceso acelerado de Solicitud de Propuestas (RFP) del programa Neighborhood Builders: 784-800 Myrtle Avenue en Brooklyn, 1337 Jerome Avenue en El Bronx y 109-43 Farmers Boulevard en Queens.

Los tres sitios fueron identificados en el registro Land Inventory Fast Track (LIFT) de julio de 2026. En conjunto, aportarán hasta 300 nuevas viviendas asequibles, incluidas unas 100 oportunidades de vivienda en propiedad asequible en los emplazamientos de El Bronx y Queens.

CÓMO PARTICIPAR Y FECHAS LÍMITE

El HPD informó que la contribución de la comunidad es fundamental para garantizar que los proyectos reflejen las necesidades de los vecindarios donde se construirán.

Los residentes pueden opinar visitando el portal oficial: https://www.nyc.gov/site/hpd/services-and-information/neighborhood-builders-rfps.page

El proceso permanecerá abierto hasta el 9 de octubre para Myrtle Avenue y hasta el 16 de octubre para Jerome Avenue y Farmers Boulevard.

Enlaces directos por proyecto:

– Myrtle Avenue: nyc.gov/MyrtleAve

– Farmers Boulevard: nyc.gov/FarmersBlvd

– Jerome Avenue: nyc.gov/1337Jerome

– Portal general: nyc.gov/neighborhood-builders-rfps

MÁS DE 1.000 VIVIENDAS ADICIONALES EN CAMINO

El HPD prevé incorporar aproximadamente seis sitios más de propiedad municipal al programa Neighborhood Builders Fast Track para finales de 2027, lo que sumará hasta 1.000 nuevos apartamentos asequibles en toda la ciudad.

LOS TERRENOS

784-800 Myrtle Avenue, Bedford-Stuyvesant, Brooklyn: Terreno baldío propiedad de la Ciudad identificado en el Plan de Vivienda de Bedford-Stuyvesant de 2020. Se desarrollará como vivienda de alquiler asequible bajo las condiciones de financiamiento para nuevas construcciones del HPD. Las unidades estarán dirigidas a hogares con ingresos que oscilan entre niveles extremadamente bajos y moderados, y entre el 15% y el 30% se reservará para hogares que estén superando una situación de falta de vivienda.

109-43 Farmers Boulevard, St. Albans, Queens: Propiedad de la Ciudad que incluye tres edificios vacíos de una sola planta que serán demolidos y reurbanizados para crear viviendas asequibles en propiedad, conforme a las condiciones del programa Open Door del HPD. El proyecto forma parte de los compromisos del Plan del Vecindario de Jamaica de 2025.

1337 Jerome Avenue, Mount Eden, El Bronx: Terreno propiedad de la Ciudad que incluye un edificio comercial de una sola planta actualmente desocupado, que será demolido. Se reurbanizará para crear oportunidades de vivienda en propiedad asequible, como parte de la modificación del texto de zonificación de 2024 denominada «City of Yes for Housing Opportunity».