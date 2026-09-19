Gonzalo realizará encuentros este sábado en Santiago

SANTIAGO.- El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, desarrollará este sábado una agenda de trabajo en esta provincia.

A las 9 de la mañana participará en un desayuno en el municipio Licey al Medio en la casa del dirigente Miguelo Rojas.

Una hora después se reunirá con dirigentes de comités intermedios y de base del partido en el municipio de Tamboril.

A las dos de la tarde el aspirante a la candidatura presidencial del PLD va a un encuentro en el sector Cruce de Marilopez.

Finalmente a las tres de la tarde será recibido en el distrito municipal de Cien Fuegos.

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