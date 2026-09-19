R. Dominicana toma ventaja sobre Egipto en la Copa Davis

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– República Dominicana ganó sus dos partidos de sencillos ante Egipto y tomó ventaja 2-0 en la serie de la Copa Davis, que se disputa en el Centro Español de Santiago, quedando a un triunfo de asegurar la confrontación y el ascenso al Grupo I Mundial.

Roberto Cid abrió la jornada con una sólida victoria sobre el egipcio Elsayed, a quien derrotó por 6-3 y 6-2. El dominicano controló el encuentro desde los primeros juegos y dio al equipo local el primer punto de la serie.

HARDT AMPLÍA LA VENTAJA

En el segundo partido de sencillos, Nick Hardt confirmó el buen momento del conjunto dominicano al imponerse a Karim Mabrouk por 6-2 y 6-3.

Con los triunfos de Cid y Hardt, República Dominicana solo necesita una victoria más para quedarse con la serie frente a Egipto y conseguir el ascenso al Grupo I Mundial de la Copa Davis.

La actividad continuará este sábado a partir de las 11:00 de la mañana con el partido de dobles. Por República Dominicana jugarán Nick Hardt y Peter Bertran, quienes enfrentarán a la pareja egipcia integrada por Omar Kandil y Karim Mabrouk.

EL DOBLES PUEDE DEFINIR LA SERIE

Si la pareja dominicana consigue la victoria, el país asegurará la serie y el ascenso.

En caso de que sea necesario disputar un cuarto partido, este se jugará 30 minutos después de finalizar el encuentro de dobles, con Nick Hardt frente a Elsayed.

Si la serie llega a un quinto y decisivo partido, Roberto Cid se enfrentará a Karim Mabrouk.

Los encuentros se desarrollan con el respaldo del público santiaguero en el Centro Español, donde el acceso es gratuito.

La Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis) informó que la confrontación entre República Dominicana y Egipto es transmitida por END TV.

El equipo dominicano también está integrado por Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini, bajo la capitanía de Jhonny Berrido.

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