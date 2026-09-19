PENSILVANIA: Dominicano se declara culpable estafa ancianos

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PENSILVANIA.- Un dominicano que residía ilegalmente en Estados Unidos se declaró culpable de participar en una sofisticada estafa dirigida contra personas de edad avanzada, mediante la que las víctimas eran engañadas para entregar grandes sumas de dinero.

Elvys Nicanor Núñez Valerio, de 33 años, residente en Perth Amboy, Nueva Jersey, se declaró culpable el 14 de septiembre ante la jueza federal Nora Barry Fischer, en Pensilvania, de un cargo de conspiración para el lavado de dinero, informó el fiscal federal Troy Rivetti.

De acuerdo con los documentos presentados ante el tribunal, Núñez Valerio participaba en un esquema de fraude conocido como la «estafa de los abuelos», operado desde República Dominicana.

Los integrantes de la organización se hacían pasar por nietos u otros familiares de las víctimas y les decían que se encontraban en una situación de emergencia que requería dinero de inmediato.

Los estafadores coordinaban con conductores de servicios de transporte para que recogieran el efectivo en las viviendas de las víctimas y posteriormente lo entregaran a otros integrantes de la organización.

Según las autoridades, Núñez Valerio recibía el dinero entregado por los conductores, lo blanqueaba y posteriormente transfería parte de las ganancias a República Dominicana.

UNA VÍCTIMA ENTREGÓ 10.000 DÓLARES

Uno de los casos investigados ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando un hombre de edad avanzada residente en el Distrito Oeste de Pensilvania recibió una llamada relacionada con la estafa.

La víctima fue engañada para entregar 10.000 dólares a un conductor de transporte compartido que acudió a su vivienda para recoger el dinero.

La familia posteriormente descubrió el fraude y notificó a la Policía Estatal de Pensilvania. Sin embargo, la víctima continuó en contacto con los estafadores, quienes posteriormente le solicitaron otros 12.000 dólares, bajo el argumento de que eran necesarios para liberar a su hija de prisión.

En esta segunda entrega, la policía preparó un paquete que no contenía el dinero solicitado y permitió que el conductor lo llevara hasta la dirección indicada en Harrisburg.

Cuando el conductor entregó el paquete a Núñez Valerio, los agentes de la Policía Estatal de Pensilvania lo arrestaron antes de que pudiera escapar. Durante el registro del vehículo fueron recuperados tanto el segundo paquete como los 10.000 dólares obtenidos fraudulentamente en la primera entrega.

MÁS DE 65.000 DÓLARES EN DEPÓSITOS

La investigación posterior determinó que Núñez Valerio había viajado por distintos lugares de Estados Unidos como parte de la conspiración.

Los registros financieros también revelaron una actividad considerada por los investigadores como consistente con su participación en el esquema. Entre enero y julio de 2025, una cuenta bancaria a su nombre recibió más de 40 depósitos en efectivo por un valor superior a 65.000 dólares.

Los registros también mostraron transacciones con otros integrantes de la conspiración y transferencias de dinero obtenido mediante el fraude hacia República Dominicana.

OTROS DOS DOMINICANOS SENTENCIADOS

Dos presuntos cómplices de Núñez Valerio, Luis Alfonso Bisonó Rodríguez y Engels Guillermo Almengot Valerio, ambos originarios de República Dominicana y residentes ilegalmente en Estados Unidos, fueron sentenciados a principios de septiembre.

La jueza Fischer les impuso a cada uno dos años de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada, por conspiración para el lavado de dinero relacionada con el mismo esquema de fraude.

La audiencia de sentencia de Núñez Valerio fue programada para el 1 de diciembre de 2026.

El cargo por el que se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta 500.000 dólares, o ambas sanciones. La pena que finalmente se imponga dependerá de las circunstancias del delito y de los antecedentes penales del acusado, si los tuviera.

La investigación fue realizada por el FBI y la Policía Estatal de Pensilvania, con la colaboración de distintos departamentos policiales de Estados Unidos. El fiscal federal adjunto Brendan T. Conway lleva el caso en representación del Gobierno.