NY: Presentan libro ‘Diplomacia Pública para la R. Dominicana’

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NUEVA YORK.- Fue presentado aquí la noche del jueves el libro «Diplomacia Pública para la República Dominicana», del embajador y diplomático Néstor Cerón Suero.

La actividad fue realizada en Alianza Dominicana y congregó a diplomáticos, académicos, líderes comunitarios, empresarios, representantes de la diáspora, periodistas y personalidades del ámbito cultural, quienes respaldaron una obra que plantea una visión moderna de la diplomacia pública como instrumento estratégico para fortalecer la reputación internacional del país.

La presentación estuvo a cargo del diplomático y escritor Amin Cruz, presidente del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa, quien destacó que la publicación trasciende los estudios tradicionales de relaciones internacionales para convertirse en una propuesta de visión nacional orientada a proyectar la identidad, los valores, la cultura y el potencial dominicano.

Cruz resaltó que la obra constituye un legado para las nuevas generaciones de diplomáticos y formuladores de políticas públicas, y subrayó que la diplomacia pública ya no es responsabilidad exclusiva de los diplomáticos, sino una tarea colectiva en la que participan artistas, científicos, empresarios, deportistas y académicos.

El autor agradeció la asistencia y compartió que la elaboración del libro estuvo marcada por desafíos profesionales, pérdidas materiales y problemas de salud que fortalecieron su determinación de concluir la investigación.

Cerón Suero explicó que la obra surge de la convicción de que los países deben narrar su propia historia y construir una imagen internacional basada en la verdad de su identidad, y que en el siglo XXI las naciones compiten no solo en lo económico o político, sino por la confianza, la credibilidad y el prestigio.

Agradeció el apoyo de diversas personalidades e instituciones, entre ellas Cruz, Ofelia Rodríguez, el embajador ante la UNESCO, Manuel E. Félix, Giovanny Puello, Ramón González (Monchy) y a su familia.

Asistieron también Carlos Cerón Castro, el periodista Julio César Malone, Fernando Ortiz y su esposa Ofelia, el juez Walter Rivera y su esposa Isabel, Rafael Padilla y su esposa Helga, Héctor Geager, Bolívar Núñez, Ermelinda Martínez, Meylin Martínez de Castillo, Juan Rodríguez y Virgelan Aquino Martínez.

Uno de los momentos más emotivos fue el homenaje póstumo al doctor Teodoro Regus Comas, cuya trayectoria y compromiso con la comunidad dominicana en Nueva York fueron recordados por el autor.

La obra plantea la necesidad de una estrategia nacional de diplomacia pública que proyecte de manera coherente las fortalezas del país: su cultura, estabilidad democrática, creatividad, capacidad emprendedora y la contribución de su diáspora.

La velada concluyó con un brindis y la interpretación musical del cantautor dominicano Fausto Díaz (Erol).