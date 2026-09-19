La evolución de la prostitución 

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Quien inventó la frase «la prostitución es la profesión más vieja del mundo», sabrá en qué datos la sustenta. A lo mejor no sea la más antigua, pero sí hay registros de su existencia desde miles de años antes de la Era cristiana.

Lo mismo que otros oficios, este es obligado por los tiempos a reinventarse. Pero, su esencia es la misma: la compraventa de sexo. Claro que el concepto abarca mucho más. Por eso la parte que implica acuerdo entre ofertante y cliente ha sido renombrado trabajo sexual.

Hace rato que esa labor está ramificada, entre las personas que ejercen en la calle o en algún centro, denominados prostíbulos, casas de cita, nigtclub y el nombre más común, cabarete, que no eran concebidos de forma exclusiva para esos asuntos y las que practican en su casas o a escondidas «cueros de cortina».

Igual están las que trabajan en centros de masajes eróticos, que no asumen es prostitución y menos lo hacen las chiapiadoras, antes llamadas peladoras.

Es cierto que en el caso de las chiapiadoras no existe un convenio en el que queda fijo un monto por el servicio y por tanto, no es trabajo. Esto hace a la trabajadora o trabajador sexual que cumple lo convenido una persona que honra su palabra. En el chapeo, suele estar de por medio el engaño, la mentira, el allante para conseguir un propósito económico o de otra índole.

En esos cambios impulsados por la modernidad, hasta los nombres de los ejecutantes varían. No solo de pelar a chapiar. La palabra cuero ya no es tan usual en ese mundo y ahora es incluso más aplicada a mujeres definidas ligeras y usada como relajo.

Esa evolución sigue y a la vías y locales en los que era ofertado el servicio, las nuevas eras sumaron elementos como las chicas viper, las citas virtuales y el onlyfans. Esta es como gran parte de las profesiones, una que echa mano a la tecnología y que asciende del proxeneta o chulo al manager.

Claro, lo mismo que la especie humana y su evolución, esas variedades conviven y poco a poco desaparecerán unas para hacer espacio a las otras. Lo que quizás no deje de ser es la prostitución en sus amplias manifestaciones.

jpm-am