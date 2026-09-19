BRASIL: Embajada RD celebra festividad de Nuestra Señora de las Mercedes

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BRASILIA, BRASIL.- La embajada de la República Dominicana en Brasil conmemoró la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona espiritual del pueblo dominicano, con una eucaristía en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de las Mercedes de Brasilia.

La ceremonia fue presidida por el monseñor Paulo Cezar, arzobispo metropolitano de Brasilia, y concelebrada por Fray Elionaldo Ecione Silva, párroco de la Sagrado Corazón de Jesús y Nuestra Señora de las Mercedes, junto a decenas de sacerdotes.

Participaron el embajador, Robert Takata Pimentel, y los funcionarios de la Misión Diplomática.

Takata Pimentel tuvo a su cargo un gesto de especial simbolismo, al llevar la corona que se le impuso a la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes, en representación de la República Dominicana y de todos los dominicanos que, desde Brasil, mantienen viva su fe y sus vínculos con la patria.

El embajador destacó que esta conmemoración representa un gesto de cercanía y fraternidad que permite mantener viva, también en Brasil, una tradición profundamente arraigada en la cultura y en la fe del pueblo dominicano.

«Nuestra Señora de las Mercedes forma parte inseparable de la identidad de nuestro pueblo. Para nosotros, como representación diplomática de la República Dominicana en Brasil, es un honor acompañar esta celebración y rendir homenaje a nuestra patrona», afirmó.

La celebración contó con la presencia de miembros del cuerpo diplomático acreditado ante Brasil, representantes de instituciones y organizaciones, así como destacadas personalidades de la vida política, social y empresarial de Brasilia, quienes acompañaron a la comunidad dominicana y a la Misión Diplomática en esta conmemoración.