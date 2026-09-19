Cecilia García vuelve: «Perdida Mente» en el Teatro Nacional

La producción inicio el pasado miércoles y estará en escena hasta este sábado 19 de septiembre.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La actriz y cantante dominicana Cecilia García regresa a escena con Perdida Mente, una obra que aborda el Alzheimer desde el humor, la emoción y la mirada de una familia enfrentada al deterioro de la memoria.

La producción se estrenó el pasado miércoles en la Sala Ravelo del Teatro Nacional y continuará hasta este sábado 19 de septiembre, a las 8:30 de la noche, bajo la dirección de Carlos Espinal.

UNA HISTORIA SOBRE LA MEMORIA

García interpreta a María Inés Quintana, una jueza acostumbrada a tener el control, cuya vida comienza a transformarse cuando aparecen los primeros síntomas de pérdida de memoria. Confusiones, olvidos y cambios en su comportamiento la llevan a reunir a las mujeres más importantes de su vida.

El elenco está integrado por Olga Bucarelli, como Sirley; Pachy Méndez, en el papel de Selva; Laura Rivera, como Isabela Quintana, y Karina Noble, quien interpreta a Queca. Cada personaje aporta una perspectiva distinta sobre las consecuencias que el Alzheimer puede tener en el entorno familiar.

HUMOR Y EMOCIÓN EN ESCENA

La obra, escrita por los dramaturgos argentinos Mariela Asensio y José María Muscari, utiliza el humor como una vía para acercar al público a una enfermedad que también provoca incertidumbre, dolor y cambios en las relaciones personales.

La interpretación de Cecilia García transita entre la autoridad, el desconcierto, el miedo y el dolor, mientras sus compañeras sostienen una puesta en escena marcada por momentos de humor y gran intensidad dramática.

Durante la función, la historia provocó risas y lágrimas entre los espectadores, quienes reaccionaron con especial sensibilidad ante la transformación de María Inés.

Perdida Mente busca así entretener, pero también generar una reflexión sobre la memoria, los vínculos familiares y la manera en que una enfermedad puede transformar la vida de quienes la padecen y de quienes los acompañan.

an/am