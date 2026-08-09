Netanyahu rechaza plan Trump para Gaza y condiciona retirada

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JERUSALEN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que sus tropas no se retirarán del enclave hasta que Hamás se haya desarmado por completo.

«Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo desarme, me refiero tanto a las armas pesadas como a las no pesadas: todas las armas», afirmó en un vídeo publicado en redes sociales.

DIÁLOGO CON WASHINGTON Y LÍNEAS ROJAS

El primer ministro israelí aseguró que mantiene diálogo con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas.

«Tienen ideas; algunas nos son aceptables y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes», argumentó.

«La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses», expresó, agregando que sus fuerzas seguirán frustrando las amenazas contra Israel.

Asimismo, reiteró que mientras él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. «Ni en Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni Fatahistán ni Hamastán», señaló, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.

«GRAN APRECIO POR TRUMP»

Netanyahu afirmó que siente «un gran aprecio» por Trump. «Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares», sentenció.

Reiteró que harán «todo lo necesario» para garantizar la seguridad de Israel, como quedó demostrado, dijo, con la entrada en Rafah, con el control del corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto, o con la operación en Líbano en la que fue eliminado el jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá.

«Irán ataca a todos los países de la región, incluso fuera de ella, pero hay un país que no ataca: el Estado de Israel. ¿Por qué han pasado tantas semanas y no nos está atacando? Porque sabe el golpe devastador que le infligiremos si lo hace», afirmó.

LUZ VERDE, PERO SIN RETIRADA

Esto ocurre después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.

Netanyahu recibió recientemente a Mladenov, quien había solicitado que Israel detuviera sus ataques contra el enclave para concluir las negociaciones con Hamás y poner en marcha las fases del acuerdo.

Israel no se opone en principio a que una fuerza multinacional asuma labores de control y seguridad civil en Gaza, pero rechaza retirarse del enclave mientras no se haya completado previamente el desarme total de Hamás.