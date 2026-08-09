Netanyahu rechaza plan Trump para Gaza y condiciona retirada

JERUSALEN.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó este domingo el plan de 15 puntos para la Franja de Gaza impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y afirmó que sus tropas no se retirarán del enclave hasta que Hamás se haya desarmado por completo.
«Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamás. Y cuando digo desarme, me refiero tanto a las armas pesadas como a las no pesadas: todas las armas», afirmó en un vídeo publicado en redes sociales.
DIÁLOGO CON WASHINGTON Y LÍNEAS ROJAS
El primer ministro israelí aseguró que mantiene diálogo con la parte estadounidense tras rechazar el acuerdo, que había sido aceptado por Hamás y otras milicias palestinas.
«Tienen ideas; algunas nos son aceptables y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes», argumentó.
«La existencia de Israel y la seguridad de todos los ciudadanos no están sujetas a negociación. Nos mantenemos firmes en estos intereses», expresó, agregando que sus fuerzas seguirán frustrando las amenazas contra Israel.
Asimismo, reiteró que mientras él sea primer ministro no habrá un Estado palestino. «Ni en Gaza ni en Judea y Samaria (Cisjordania). Ni Fatahistán ni Hamastán», señaló, en alusión al partido del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y a Hamás.
«GRAN APRECIO POR TRUMP»
Netanyahu afirmó que siente «un gran aprecio» por Trump. «Es uno de nuestros grandes amigos en la Casa Blanca. Aprecio mucho la asociación histórica con Estados Unidos contra los intentos de Irán de armarse con armas nucleares. Y quiero enfatizar: con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares», sentenció.
Reiteró que harán «todo lo necesario» para garantizar la seguridad de Israel, como quedó demostrado, dijo, con la entrada en Rafah, con el control del corredor de Filadelfia en la frontera entre Gaza y Egipto, o con la operación en Líbano en la que fue eliminado el jefe de Hezbolá, Hasán Nasralá.
«Irán ataca a todos los países de la región, incluso fuera de ella, pero hay un país que no ataca: el Estado de Israel. ¿Por qué han pasado tantas semanas y no nos está atacando? Porque sabe el golpe devastador que le infligiremos si lo hace», afirmó.
LUZ VERDE, PERO SIN RETIRADA
Esto ocurre después de que el director general de la Junta de Paz para Gaza, el diplomático búlgaro Nickolay Mladenov, confirmara que el Gobierno de Israel, a través de su gabinete de seguridad encabezado por Netanyahu, había dado luz verde a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.
Netanyahu recibió recientemente a Mladenov, quien había solicitado que Israel detuviera sus ataques contra el enclave para concluir las negociaciones con Hamás y poner en marcha las fases del acuerdo.
Israel no se opone en principio a que una fuerza multinacional asuma labores de control y seguridad civil en Gaza, pero rechaza retirarse del enclave mientras no se haya completado previamente el desarme total de Hamás.
SATANJAHU Y TODOS SUS SECUACES NO CREEN EN DIOS NI MICHO MENOS EN JESÚS ….
Al final van a tener que pelear de nuevo y hasta el final con iran, no se va a resolver si no es con guerra y la caida de los ayatollah.
Mientras existan islamismo y comunismo, no habrá Paz en el mundo…
La República Islamica de Iran no debe firmar la paz hasta tanto envie al Infierno al tirano asesino Benjamín Netanyahu y a toda su corte de canallas y esbirros del entorno. Constituye una pena que Europa se haya plegado a lo peor de la extrema derecha, rancia, espoliadora y saqueadora del mundo, haciendose de la vista gorda con los crimenes y el terrorismo de Estado, realizado por Israel
🫱🫡🫲 gracias!
👏👏
Los pronunciamientos de este mardito dictador constituyen un desafío a los derechos humanos y a las naciones libres y soberanas del mundo. Este mentecato llamado Bibi Netanyahu, un instrumento de la entidad mafiosa sionista llamada la IPAC, deben ser reventado a misiles limpios, por Iran y hacer que sus cenizas vuelen por los aires hacia el Mar Negro. Y asunto resuelto
🫱🫡🫲 gracias!
Realmente la Corte Penal Internacional debe ordenar que una fuerza blindada desembarque sobre la entidad sionista y capture al reo criminal, asesino, loco, esquizofrenico y delincuente internacional Bibi Netanyahu y conducirlo a La Haya, esposado dentro de una jaula de acero, para enjuiciarlo y ahorcarlo en publico, o prenderle fuego.
Un ladrón envidioso como tú, que no tiene cerebro ni para un sedónimo propio…¿Qué moral tiene para opinar?…¿Un ladrón puede dar buenos consejos?…tu cerefrito sin neuronas, solo te alcanza para ser comunista
Al distinguido preside Donald Trump.Usted a tratado por todos los medios de buscar La Paz en esa área pero resulta que ningunos de los dos bandos quieren aportar nada para lograr esa paz que usted con tantos esfuerzos y esmero a buscado, entonces señor presidente,si ellos no quieren aportar nada para La Paz que usted busca mejor dejarlos a los dos que se sigan destruyendo,no hagas sacrificio por nadie que no quieras sacrificarse.
Y 2.Usted señor presidente as demostrado con hecho que quiere La Paz en esa área pero resulta que los dos bandos se odian rotundamente y cuando hay ese tipo de odio es muy difícil poder conseguir lo que usted está tratando de conseguir.Usted señor presidente a hecho algo que quedara sembrado en el alma y el corazón de todas las gente sensatas,usted se as dedicado en cuerpo y alma en buscar La Paz en dos naciones que no quieren cooperar y usted es merecedor de un respeto de esas dos naciones por el hecho de estar buscando una salida beneficiosa… Leer mas »
🖕🤬🖕 ṨucҜ Mץ Ꭰΐ𝕔Ҝ NİG🤞🏾GER
VAMOS A DESARMANOS TODOS. PORQUE A UNOS A LOS OTROS NO?. NO ENTIENEDO A LOS RELIGIOS QUE TIENEN SUS DIOSES DE AMOR Y JUSTICIA.LOS HUAMANOS AUNQUE TENGAN DIFERENTES CULTURAS, RELIGION, IDIOMA, RAZA, TEZ DE LA PIEL, EL CUERPO DE CADA UNO IMPORTA, RELIGION, IDIOMA, TEZ, DE LA PIEL, TIENEN LOS MISMOS COMPONENTES Y AL FINAL, LOS MISMOS DOLORES, LOS MIS SUFRIMIENTOS, Y LA MUERTE. ENTONCES, PORQUE NO VIVIR EN PAZ. RESPETEN A CADA UNO COMO ES .
Totalmente de acuerdo con Netanyahu, Iran ni de relajo le tira un montante a Israel.
🖕🤬🖕 ṨucҜ Mץ Ꭰΐ𝕔Ҝ NİG🤞🏾GER
eso es cierto, no son retardados mentales son HDP y locos pero no retrasados. Iran hay que tirarle un misil al gobierno y leberar el pais de esa basura.
Algún día ese delincuente terrorists pagará por sus crímenes bajo la complicidad de Estados Unidos.
🫱🫡🫲 gracias!
es así que… se hace un… gran líder… con decisiones… sin vacilaciones… y que, éstas… vayan en beneficio… del pueblo a… quien representa… pa’ lante, natayanhu… ni un paso atrás… ni para cog er impulso… hay que desmembrar… a hamás, completamente… a hezbolá y a los hutíes… y si hay que entrarle… a su patrocinador… al eje del mal, también… ha de incluirlo… hay finiquitar, en… esas zonas… el terrorismo…
… del fanatismo islámico… estamos!…
SATANJAHU NO ESTÁ FÁCIL.. AHORITA DICE QUE EL ESTÁ POR ENCIMA DE DIOS…
asi piensa un… un esclavo, donde… puede manifestarse… sin que lo persigan… y quién, se encontraba… por encima de alah?… en el infierno… junto a él… quien, a su misma… gente, por pensar… diferente, los asesinan…
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Está ocurriendo algo sumamente interesante; los ARRASTRADOS, desde República Dominicana lograron hacer inventario a los depósitos de municiones del Pentágono, y se han dado cuenta que la carencia de municiones que tiene Estados Unidos e injustificada. Según ellos, allí hay para destruir todo el mundo.
La verdad es, que estos ARRASTRADOS han hecho un gran trabajo, y le vamos a recomendar comunicarse de inmediato con el PEDÓFILO
«con acuerdo o sin acuerdo, mientras yo sea primer ministro, Irán no tendrá armas nucleares»
Desafía a Trump. Nunca habrá desarme según Israel hasta matar todos los palestinos y árabes, así nunca habrá paz
para que deje sus preocupaciones y vuelva a atacar a Irán.
No hay un solo ARRASTRADO que no escriba sobre esto. Es imperativo repetirlo hasta creerlo.