China emite alerta roja ante la llegada del tifón ‘Dolphin’

PEKIN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) – Las autoridades de China han emitido este domingo una alerta roja, el nivel más alto de alerta meteorológica, ante la inminente llegada del tifón ‘Dolphin’ en el este del gigante asiático, que ha obligado a suspender vuelos y servicios ferroviarios.

Según ha informado el Centro Meteorológico Nacional (NMC) chino, el tifón tocará tierra en el tramo comprendido entre Zhoushan, en la provincia de Zhejiang, y Fuding, en la provincia de Fujian. «Tras tocar tierra, se desplazará hacia el oeste-noroeste y se debilitará gradualmente», ha indicado en un comunicado.

Es la segunda advertencia de este tipo en poco menos de un mes después de que las autoridades chinas tuvieran que emitir una alerta roja a finales de julio por el tifón ‘Noul’, que dejó importantes precipitaciones en la provincia de Guangdong.

Está previsto que, desde el domingo hasta el miércoles, haya lluvias torrenciales en diversas regiones del país, incluidas Fujian, Zhejiang y Shanghái, así como Shandong, Tianjin y Pekín. Las zonas afectadas también experimentarán precipitaciones intensas de corta duración y tormentas acompañadas de fuertes vientos, según la agencia de noticias Xinhua.