3 muertos, 20 heridos por un ataque ucraniano a zona Rusia

MOSCÚ, 9 Ago. (EUROPA PRESS) – Las autoridades de Rusia han denunciado este domingo que al menos tres civiles han muerto y otros 25, entre ellos dos niños, han resultado heridos en un ataque masivo con drones por parte de Ucrania contra la región de Belgorod durante la madrugada.
«Lamentablemente, según información actualizada, han muerto tres civiles. Ofrezco mis sinceras condolencias a sus familias. Entiendo que ninguna palabra puede aliviar el dolor que sienten sus seres queridos», ha indicado el gobernador regional interino, Alexander Shuvaev, en un mensaje en redes sociales.
Asimismo, ha detallado que otras 25 personas están hospitalizadas por heridas, incluidos niños de cuatro y nueve años. «Un niño está hospitalizado; los médicos evalúan su condición como moderada. Además, 13 adultos siguen en los hospitales, uno de los cuales se considera grave», ha indicado.
El ataque ucraniano masivo ha provocado daños además en vehículos, en al menos dos edificios residenciales y en varias instalaciones administrativas, si bien los equipos de bomberos están desplegados en la zona para evitar que se propaguen las llamas.
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Esta guerra solo se acabará cuando Putin ordene el cese de su invasión de conquista sobre Ucrania. Ahora los peones de Putin se quejan de los ataques ucranianos….y los bombardeos rusos a hospitales, escuelas, estaciones de trenes, villas por parte de Rusia? Por qué hay guerra? Recuerdan ESPACIO ESPIRITUAL? Rendición incondicional?
de esos muertos, los… rusos, ninguna palabra… pueden, aliviar el dolor… que sienten sus… seres queridos… ahora, cuando ustedes… asesinan ucranianos… esas palabras… no alivian… el dolor de sus familiares… balsa e’ cinicos… y no se, si se les… olvidaron la nomenclatura… de etiquetar estos… ataques, como terrorismo… porque, los que… el ucraniano, comete, es terrorismo… y ellos, cuando los… ejecutan, tienen…
… otras calificaciones… no de terrorismo…
ahi no habian adultos todos eran ninos,ni ellos mismo se creen