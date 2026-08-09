Cámara de Cuentas concluye informe sobre caso SENASA

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, reveló que la institución concluyó el Informe de la Investigación Especial sobre el escándalo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, solicitado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.

Por este caso hay más de una decena de imputados, varios con prisión preventiva, entre ellos el exdirector de la entidad, doctor Santiago Hazim.

La funcionaria aclaró que el ente auditado ya tiene en su poder los resultados de la investigación. Explicó que el informe no será entregado al órgano persecutor ni publicado en la página web hasta que la institución reciba y analice los reparos de la parte auditada.

INFORME ESPECIAL

Polanco Melo detalló que para realizar una auditoría o un Informe Especial se deben agotar más de 25 procesos, que inician con la elaboración del plan y la conformación del equipo, continúan con el trabajo de campo y culminan con el análisis de las informaciones levantadas.

Una vez concluida esa fase, los hallazgos se comunican a los titulares de las instituciones auditadas para que aporten las documentaciones que consideren pertinentes. A partir de esa notificación, disponen de un plazo de 45 días para remitir los justificantes.

Aclaró que la Cámara nunca da a conocer los resultados de una auditoría sin que el ente auditado conozca previamente los hallazgos. En el caso de SENASA, el informe fue entregado al ente auditado la semana pasada.

AUDITORÍA DIVIDIDA EN TRES ETAPAS

La titular del órgano de control explicó que se trata de una auditoría muy extensa que requiere equipos multidisciplinarios.

Por su complejidad, fue dividida en tres componentes: una Investigación Especial centrada en los contratos, que es la que acaba de concluir; una auditoría financiera que abarca toda la gestión; y un componente especializado sobre medicamentos que requiere médicos auditores.

Para elaborar el Informe Especial fue necesario auditar los contratos de la institución, los cuales estaban encriptados. Para acceder a ellos, la Cámara de Cuentas tuvo que firmar un acuerdo con Microsoft, compañía que implementó los sistemas informáticos de SENASA.

Recalcó que una auditoría especializada no puede realizarse con la celeridad que demandan algunos sectores, porque requiere profesionales de distintas áreas que la institución no posee en su plantilla y debe contratar.

GESTIÓN ROBERTO FULCAR

Polanco Melo informó que actualmente se audita la gestión encabezada por Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación, como se ha hecho con administraciones anteriores de esa cartera, que maneja el 4% del Producto Interno Bruto.

Indicó que esas auditorías estaban bastante atrasadas desde el pasado gobierno.

Ante las críticas de que la mayoría de las auditorías corresponden a la administración de Danilo Medina, aseguró que se le ha dado salida a muchas auditorías del actual gobierno.

Precisó que de las 191 auditorías que están en proceso, casi todas corresponden al primer período del presidente Luis Abinader. Detalló que en su gestión se han realizado 110 auditorías, de las cuales 60 han sido remitidas a la PEPCA, y que todas están disponibles en la página web de la institución.

IMPACTO NUEVO CÓDIGO PENAL

Tan pronto entró en vigencia el nuevo Código Penal, el equipo jurídico de la Cámara de Cuentas inició su estudio para determinar el impacto en los trabajos de la institución.

Informó que se adquirieron ejemplares del Código y se distribuyeron entre los distintos departamentos y los miembros del Pleno. La Consultoría Jurídica prepara un taller para el personal de auditoría, ya que existe un amplio equipo de abogados auditores encargados de determinar las posibles sanciones.

Recordó que las violaciones detectadas en una auditoría pueden generar tres tipos de responsabilidad: administrativa por falta de controles internos, penal y civil. Aclaró que la Cámara no acusa, solo detecta los hechos y los remite a las instancias correspondientes.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS SIN INFORMACIÓN

La presidenta del órgano auditor dijo que se ha enviado correspondencia a todos los fideicomisos públicos para fines de la auditoría al Presupuesto General del Estado.

Sin embargo, la respuesta obtenida es que la mayoría no está funcionando o no ha recibido recursos. Señaló que para conocer qué hacen, cuál es su presupuesto y cómo lo han ejecutado, se requiere esa información.

Sobre el fideicomiso Pro-Pedernales, indicó que aparentemente recibe recursos del gobierno central, pues no tiene un presupuesto asignado de forma directa. Hasta el momento, dijo, no han recibido las informaciones solicitadas.