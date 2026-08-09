Mueren 613 haitianos desde marzo por ataques de bandas

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PUERTO PRINCIPE.- La violencia de las pandillas armadas en Haití ha dejado desde marzo hasta la fecha 613 muertos, 375 heridos y 18 mil desplazados, según un comunicado de la Oficina Integrada de la ONU (BINUH) en Puerto Príncipe.

Las bajas resultaron sobre todo de choques en el sureste del país entre bandas criminales de la coalición Viv Ansanm, precisa el texto, que acompaña un informe flash de 33 páginas publicado por la representación del organismo mundial.

Los ataques, concentrados en áreas de la capital como la llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Cité Soleil, muestran un aumento de la violencia, en un contexto de reorganización de dicha agrupación criminal y de mayor presión por parte de las fuerzas del gobierno.

UN TERCIO DE LAS VÍCTIMAS ERAN CIVILES

Una tercera parte de las víctimas carecía de vínculos con las bandas, incluidos 77 niños y 111 mujeres, muchas de estas últimas víctimas de violación por miembros de las bandas como castigo por vivir en zonas controladas por grupos rivales, añade el informe.

Según la ONU, “el elevado número de fallecidos durante los enfrentamientos entre pandillas en los últimos meses en el área metropolitana de Puerto Príncipe subraya la urgente necesidad de reforzar la protección de la población”.

Ese respaldo incluiría dotar a la denominada Fuerza de Represión de Pandillas de los recursos necesarios para su despliegue rápido y completo, declaró el jefe de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu, citado por el comunicado.

ATAQUES A SERVICIOS Y DESPLAZAMIENTO MASIVO

Las pandillas también atacan edificios públicos y privados, lo que provoca la suspensión de actividades comerciales y servicios en barrios que incluyen escuelas y centros de salud, lo cual elevó a 18 mil el número de personas desplazadas.

Los niveles de violencia y las violaciones de los derechos humanos en zonas capitalinas carecen de antecedentes documentados en esas áreas desde enero y febrero de 2024, subraya el comunicado.

La violencia se concentra en esos territorios porque figuran entre los más codiciados del país por parte de las pandillas, al albergar negocios importantes y dos carreteras estratégicas entre la capital y el norte del país.