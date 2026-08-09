Mueren 613 haitianos desde marzo por ataques de bandas

PUERTO PRINCIPE.- La violencia de las pandillas armadas en Haití ha dejado desde marzo hasta la fecha 613 muertos, 375 heridos y 18 mil desplazados, según un comunicado de la Oficina Integrada de la ONU (BINUH) en Puerto Príncipe.
Las bajas resultaron sobre todo de choques en el sureste del país entre bandas criminales de la coalición Viv Ansanm, precisa el texto, que acompaña un informe flash de 33 páginas publicado por la representación del organismo mundial.
Los ataques, concentrados en áreas de la capital como la llanura de Cul-de-Sac y la comuna de Cité Soleil, muestran un aumento de la violencia, en un contexto de reorganización de dicha agrupación criminal y de mayor presión por parte de las fuerzas del gobierno.
UN TERCIO DE LAS VÍCTIMAS ERAN CIVILES
Una tercera parte de las víctimas carecía de vínculos con las bandas, incluidos 77 niños y 111 mujeres, muchas de estas últimas víctimas de violación por miembros de las bandas como castigo por vivir en zonas controladas por grupos rivales, añade el informe.
Según la ONU, “el elevado número de fallecidos durante los enfrentamientos entre pandillas en los últimos meses en el área metropolitana de Puerto Príncipe subraya la urgente necesidad de reforzar la protección de la población”.
Ese respaldo incluiría dotar a la denominada Fuerza de Represión de Pandillas de los recursos necesarios para su despliegue rápido y completo, declaró el jefe de la BINUH, Carlos Ruiz Massieu, citado por el comunicado.
ATAQUES A SERVICIOS Y DESPLAZAMIENTO MASIVO
Las pandillas también atacan edificios públicos y privados, lo que provoca la suspensión de actividades comerciales y servicios en barrios que incluyen escuelas y centros de salud, lo cual elevó a 18 mil el número de personas desplazadas.
Los niveles de violencia y las violaciones de los derechos humanos en zonas capitalinas carecen de antecedentes documentados en esas áreas desde enero y febrero de 2024, subraya el comunicado.
La violencia se concentra en esos territorios porque figuran entre los más codiciados del país por parte de las pandillas, al albergar negocios importantes y dos carreteras estratégicas entre la capital y el norte del país.
SI SOLO 13 DE ESOS 613 LOS HUBIESEN MATADO AQUI SE IMAGINAN USTEDES EL CACAREO QUE HABRÍA PERO COMO ES EN HAITÍ Y SON LOS MISMOS HAITIANOS ASESINANDO POR CIENTOS HAY NO SIRVE PARA EL CHANTAJE, NO SALEN LOS T. MARRA, RAUDELIS, LESALE NI NADIE DE LA IZQUIERDA QUE SI FUERA EEUU O ISRAEL HAY MI MADRE NO QUIERA USTED SABER PERO COMO NO HAY POR DONDE AGARRARSE DE ALGO CALLADITOS PORQUE NO IMPORTAN, PARTIDA DE FARSANTES E HIPOCRITAS.
ESOS SON LOS EMPLEADOS PREFERIDOS DE LOS HOTELEROS QUE NO PAGAN IMPUESTOS,DE LOS CONSTRUCTORES QUE NO PUBLICAN DE DONDE VIENE SU DINERO Y LOS PRODUCTORES QUE ESCLAVIZAN A LOS EXTRANJEROS ILEGALES SIN DEPURAR CON BAJO SUELDO Y SE PREGUNTAN ¿,POR QUE ? CUANDO SUCEDE UNA TRAJEDIA
GRAN COSA, EL HAITIANO EN HAITI VALE MENOS QUE UNA GUAYABA PODRIDA SOLO SI SE MUEREN EN R.D. ES QUE LE IMPORTAN A LOS QUE ****N CHECKES DE LA MISERIA HAITIANA.
613 menos ..que suerte a ver si se matan todos entre ellos de una buena vez y no queda ninguno
Dominicana nunca será pobre mientras nadie muera de hambre, el vecino no te dejaría morir
Lo que no dice la ONU que esos 18 mil desplazado estan en Rep. DOMINICANA. llevando hambre y miseria a un pais pobre como es R.D. una organizacion con doble moral porque Haiti tiene decadas en esa situacion y solo dan informes negativos.
18 MIL? NO ME HAGAS REÍR, SI SOLO FUERAN ESA CANTIDAD HASTA YO DIJERA NO PERO DENLE HASTA LA RESIDENCIA SERAN 1,800,000 E INCREÍBLEMENTE TODO POR UN GRUPITO DE PAR DE MILES DE CRIMINALES CON PISTOLAS QUE TIENEN TODA UNA NACION UN PUEBLO DE RODILLAS Y EN HAITI NO APAREZCAN 10 MIL HOMBRES CON VALOR PARA DECIR NO PERO VAMOS ASI SEA CONSIGUIENDO ARMAS ILEGALES SALIR A BUSCAR A ESOS DELINCUENTES Y A ACABAR CON ELLOS, NOOO! ESO NO, Y ME QUIEREN VENIR CON CUENTOS LOS T. MARRA, RAUDELIS Y LESALE DEL GRAN HAITÍ DE FARO DE LUZ, PERO Y… Leer mas »
Eso es aparte de los 3 millones de haitianos que ya residen en suelo dominicano. Cada dia cruzan 3 mil haitianos. En numeros aqui hay mas haitianos que en haiti gracias a los politicos y a las ONG