Denuncian gran mortandad de peces y derrame en bahía Azua

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AZUA, República Dominicana.- La Unión Anti Barcazas de Los Negros, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) denunciaron una gran mortandad de peces y otras especies marinas en la bahía de Puerto Viejo, en la Reserva de Vida Silvestre de Azua.

Calificaron el hecho como una catástrofe ambiental y suministraron videos en los que se observan los peces muertos y las aguas oscurecidas por lo que parece ser un derrame de combustible.

Las organizaciones demandaron del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una investigación exhaustiva e inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables.

EMBARCACIONES BAJO SOSPECHA

“En este momento en la bahía de Puerto Viejo están fondeadas las cuatro barcazas de generación eléctrica de la empresa turca Karadeniz Powership y otros cuatro buques, todos sospechosos de haber producido este derrame y la gran mortandad de peces y de otras especies marinas”, señalaron.

Solicitaron que dichas embarcaciones sean investigadas y que se les prohíba salir del puerto mientras duren las indagaciones.

ANTECEDENTE DE 2023 ATRIBUIDO A LAS LLUVIAS

Recordaron que en junio de 2023 se registró un fenómeno similar en la playa de Los Negros, atribuido por la comunidad a las barcazas de la empresa turca, pero que entonces las autoridades lo adjudicaron a la escorrentía de lluvias recientes que habría arrastrado contaminantes terrestres y especies de agua dulce hacia la costa.

Aclararon que en esta ocasión no han ocurrido fuertes precipitaciones en la zona, sino que por el contrario se padece una intensa sequía, por lo que no se podrá atribuir la mortandad a las lluvias como en 2023.

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