Denuncian gran mortandad de peces y derrame en bahía Azua

AZUA, República Dominicana.- La Unión Anti Barcazas de Los Negros, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) denunciaron una gran mortandad de peces y otras especies marinas en la bahía de Puerto Viejo, en la Reserva de Vida Silvestre de Azua.
Calificaron el hecho como una catástrofe ambiental y suministraron videos en los que se observan los peces muertos y las aguas oscurecidas por lo que parece ser un derrame de combustible.
Las organizaciones demandaron del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una investigación exhaustiva e inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables.
EMBARCACIONES BAJO SOSPECHA
“En este momento en la bahía de Puerto Viejo están fondeadas las cuatro barcazas de generación eléctrica de la empresa turca Karadeniz Powership y otros cuatro buques, todos sospechosos de haber producido este derrame y la gran mortandad de peces y de otras especies marinas”, señalaron.
Solicitaron que dichas embarcaciones sean investigadas y que se les prohíba salir del puerto mientras duren las indagaciones.
ANTECEDENTE DE 2023 ATRIBUIDO A LAS LLUVIAS
Recordaron que en junio de 2023 se registró un fenómeno similar en la playa de Los Negros, atribuido por la comunidad a las barcazas de la empresa turca, pero que entonces las autoridades lo adjudicaron a la escorrentía de lluvias recientes que habría arrastrado contaminantes terrestres y especies de agua dulce hacia la costa.
Aclararon que en esta ocasión no han ocurrido fuertes precipitaciones en la zona, sino que por el contrario se padece una intensa sequía, por lo que no se podrá atribuir la mortandad a las lluvias como en 2023.
jt-am-sp
Que tristeza realidad y ver ésa fotografía,, yo prequnto los que diriqen este pais( aldea) que este país se los as dado TODOS y miren como le pagan,, NO LE IMPORTA NADA,, Solamente sus intereses,,
Hdp también quieres culpar al gobierno de eso cñ esto es insólito. Ok esta putrefacta oposición
Pero Dios mío como se atreven a dejar barcazas en ese lugar? muchos viven de la pesca ahí, que descargados son los de medio ambiente y más funcionarios que se hacen de la vista gorda $$$$$$
CUÁNTO ABUSO ¡ Como decía el niño 👦 cacon en el senado. Y es más de lo mismo. Los corrupto del PLD deben lo robado y lo este 👉 gobierno ni lo someten y lo cuartos están en paraíso fiscal. Así si es bueno 👍 😌.
LAS BARCAZAS ELÉCTRICAS ESTÁN FRIENDO PECES CON EL ESCAPE DE ACEITE ,A ESO SE LLAMA CAMBIO CLIMATICO
EL GOBIERNO TRAIDOR, LA INVASION HAITIANA Y LOS DEMAS ENEMIGOS DE LA R.D. ACABANDO CON ELLA. CUANDO EL PUEBLO DOMINICANO SE VA A TIRAR A RESOLVER?
PERLA SI TU NO LO SABIAS YA A LOS HOMBRES DOMINICANOS LOS GRANOS SON DE MAIZ PARA GALLINAS Y POLLITOS
✋ 🖐 arriba ☝️ 💪
Es increible que este presidente destruyera una area protegida con su autorizacion, como la de Azua ..
para poner esas barcazas y destruir el medio ambiente..algun dia habra justicia..no valio las luchas de este pueblo lo que hizo fue reprimirles y atropeyarlos..
Como azuano porque así me siento porque desde la niñez viví allí, conozco esa región y conozco que muchas personas viven de la pesca por lo que lamento en el alma esa situación.
Que pena y que descuido el de las autoridades.
Eso es el pasivo trágico que dejan las plantas eléctricas contratadas por este desgobierno negociante que además de contaminar ofrecen un servicio súper carisimo unos 89 centavos de dólar por kvatio servido.
Y el pobre pueblo dominicano pagando el robo y la contaminación
habria que ver el origen del veneno
EL ORIGEN ES LA TRAICION Y LA INVASION USANDO TODO QUIMICO QUE AYUDE A LA DESAPARICION DE LA R.D.
GRAVE CRIMEN ECOLÓGICO…¿QUÉ OPINA EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE?
BIEN GRACIAS
esa foto es de un rio. no de mar