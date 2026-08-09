Denuncian gran mortandad de peces y derrame en bahía Azua

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AZUA, República Dominicana.- La Unión Anti Barcazas de Los Negros, el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) denunciaron una gran mortandad de peces y otras especies marinas en la bahía de Puerto Viejo, en la Reserva de Vida Silvestre de Azua.

Calificaron el hecho como una catástrofe ambiental y suministraron videos en los que se observan los peces muertos y las aguas oscurecidas por lo que parece ser un derrame de combustible.

Las organizaciones demandaron del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales una investigación exhaustiva e inmediata y sanciones ejemplares contra los responsables.

EMBARCACIONES BAJO SOSPECHA

“En este momento en la bahía de Puerto Viejo están fondeadas las cuatro barcazas de generación eléctrica de la empresa turca Karadeniz Powership y otros cuatro buques, todos sospechosos de haber producido este derrame y la gran mortandad de peces y de otras especies marinas”, señalaron.

Solicitaron que dichas embarcaciones sean investigadas y que se les prohíba salir del puerto mientras duren las indagaciones.

ANTECEDENTE DE 2023 ATRIBUIDO A LAS LLUVIAS

Recordaron que en junio de 2023 se registró un fenómeno similar en la playa de Los Negros, atribuido por la comunidad a las barcazas de la empresa turca, pero que entonces las autoridades lo adjudicaron a la escorrentía de lluvias recientes que habría arrastrado contaminantes terrestres y especies de agua dulce hacia la costa.

Aclararon que en esta ocasión no han ocurrido fuertes precipitaciones en la zona, sino que por el contrario se padece una intensa sequía, por lo que no se podrá atribuir la mortandad a las lluvias como en 2023.

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PCampesino
PCampesino
2 horas hace

Que tristeza realidad y ver ésa fotografía,, yo prequnto los que diriqen este pais( aldea) que este país se los as dado TODOS y miren como le pagan,, NO LE IMPORTA NADA,, Solamente sus intereses,,

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Erik
Erik
20 minutos hace
Responder a  PCampesino

Hdp también quieres culpar al gobierno de eso cñ esto es insólito. Ok esta putrefacta oposición

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Julian G
Julian G
2 horas hace

Pero Dios mío como se atreven a dejar barcazas en ese lugar? muchos viven de la pesca ahí, que descargados son los de medio ambiente y más funcionarios que se hacen de la vista gorda $$$$$$

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Ramfis tru
Ramfis tru
3 horas hace

CUÁNTO ABUSO ¡ Como decía el niño 👦 cacon en el senado. Y es más de lo mismo. Los corrupto del PLD deben lo robado y lo este 👉 gobierno ni lo someten y lo cuartos están en paraíso fiscal. Así si es bueno 👍 😌.

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ASURBANIPA
ASURBANIPA
4 horas hace

LAS BARCAZAS ELÉCTRICAS ESTÁN FRIENDO PECES CON EL ESCAPE DE ACEITE ,A ESO SE LLAMA CAMBIO CLIMATICO

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PERLA
PERLA
5 horas hace

EL GOBIERNO TRAIDOR, LA INVASION HAITIANA Y LOS DEMAS ENEMIGOS DE LA R.D. ACABANDO CON ELLA. CUANDO EL PUEBLO DOMINICANO SE VA A TIRAR A RESOLVER?

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TRUMP
TRUMP
4 horas hace
Responder a  PERLA

PERLA SI TU NO LO SABIAS YA A LOS HOMBRES DOMINICANOS LOS GRANOS SON DE MAIZ PARA GALLINAS Y POLLITOS

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Ramfis tru
Ramfis tru
3 horas hace
Responder a  TRUMP

✋ 🖐 arriba ☝️ 💪

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EL PATRIOT
EL PATRIOT
6 horas hace

Es increible que este presidente destruyera una area protegida con su autorizacion, como la de Azua ..
para poner esas barcazas y destruir el medio ambiente..algun dia habra justicia..no valio las luchas de este pueblo lo que hizo fue reprimirles y atropeyarlos..

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Felix
Felix
6 horas hace

Como azuano porque así me siento porque desde la niñez viví allí, conozco esa región y conozco que muchas personas viven de la pesca por lo que lamento en el alma esa situación.
Que pena y que descuido el de las autoridades.

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RDsejodio
RDsejodio
6 horas hace

Eso es el pasivo trágico que dejan las plantas eléctricas contratadas por este desgobierno negociante que además de contaminar ofrecen un servicio súper carisimo unos 89 centavos de dólar por kvatio servido.
Y el pobre pueblo dominicano pagando el robo y la contaminación

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ollines
ollines
6 horas hace

habria que ver el origen del veneno

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PERLA
PERLA
5 horas hace
Responder a  ollines

EL ORIGEN ES LA TRAICION Y LA INVASION USANDO TODO QUIMICO QUE AYUDE A LA DESAPARICION DE LA R.D.

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BLUR
BLUR
6 horas hace

GRAVE CRIMEN ECOLÓGICO…¿QUÉ OPINA EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE?

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TRUMP
TRUMP
4 horas hace
Responder a  BLUR

BIEN GRACIAS

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amarillos
amarillos
7 horas hace

esa foto es de un rio. no de mar

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