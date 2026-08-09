EEUU: Trump dice que ya solo negocia «a medias» con Irán

WASHINGTON 9 Ago.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado este domingo, en medio de las atascadas conversaciones con Irán, que ahora mismo solo está «negociando a medias» con la República Islámica y su estrategia pasa ahora por esperar al desgaste económico de Teherán por la guerra y las sanciones.
Trump ha concedido una breve entrevista al portal Axios después de que, este pasado sábado, el Consejo de Seguridad de Irán estipulara como condiciones ineludibles para firmar la paz el cese inmediato de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en toda la región (incluidos Palestina y Líbano), levantamiento de las sanciones y del bloqueo perimetral norteamericano a las puertas de Ormuz e indemnizaciones por daños de guerra; una vuelta a la casilla de salida después de ciertos acercamientos durante las últimas semanas.
Ahora, Trump ha apelado a la «discreción» y a la paciencia. «Ahora mismo, simplemente, nos estamos limitando a observar a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero», ha manifestado el presidente estadounidense. «Todo saldrá bien. Siempre sale bien. Es como una partida de ajedrez», ha añadido.
Para terminar de confirmar el atasco diplomático, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha confirmado este domingo que Teherán solo intercambia mensajes con Estados Unidos a través de los mediadores y que por el momento no ve posibilidades de reanudar las negociaciones.
Teherán ha acusado en innumerables ocasiones a Estados Unidos de violar los términos del documento principal para guiar las conversaciones, el memorándum de entendimiento firmado en junio.
«Hasta que Estados Unidos no ponga fin a las violaciones del memorando de entendimiento y no subsane lo que ha violado, en nuestra opinión, no hay posibilidad de reanudar las negociaciones», ha explicado ante la prensa al ser preguntado por el estado de las negociaciones entre las partes.
Araqchi ha indicado además que algunos países intermediarios están intentando encontrar fórmulas para reanudar los contactos, si bien ha reiterado que Teherán no volverá a la mesa de negociaciones hasta que la Administración Trump corrija sus violaciones, según ha recogido la agencia de noticias IRNA.
of-am
Si EE.UU. tiene la bomba NO nuclear más poderosa del mundo, la “rompebúnkeres”, ¿no me digan que entonces no podrá romperle el CU… de un zarpazo a los misilitos y lanchitas terrorista iraníes en Ormuz?
Lo que pasa es que a EE.UU y a Rusia, como exportadores de petróleos que son, no les conviene que esa guerra termine por ahora, ya que están vendiendo sus crudos a más de UIS$100 el barril, pero si esa guerra termina el barril bajaría a US$40.
A nadie le importa lo que diga este decerebrado; total, nunca ha dicho una verdad.
elaturdido
1 hora hace
quieren indemnizaciones… por los daños… a sus infraestructuras… y entonces, a quién creerle?… a los fenómenos… zurdos viviendo… en democracia… que, por este… medio juegan… con las mentiras… de que, el… eje del mal… no ha sufrido… golpes contundentes… que ameritan… un nuevo país… ay tu, uno se ríe, pero es la verdad!… comprendes!…
Hay ARRASTRADO que mal te haces ver; solo a un recién nacido se le ocurriría decir
que un país en guerra no sufre daños a su infraestructuras. Si querías escribir algo para tratar de minimizar esta mala noticia, debiste buscar otra justificación. Te duele que tú PEDÓFILO, quien ha dicho más de mil veces que las negociaciones con Irán están casi concluidas, y ahora sale con que son a medias.
Te viene a sorprender con una noticia que es vieja? Los 300 mil millones exigidos por Irán en el memorándum de entendimiento, son exclusivamente para la reconstrucción de Irán.
No lo olvides ARRASTRADO: En Irán, Estados Unidos ha destruido todo;
Pero sabes que es lo terrible para el PEDÓFILO e Israel y ustedes? Que después de destruir todo dentro de Irán, ya no quedan objetivos por destruir, y aún así, los iraníes siguen peleando y ganando; es lo que tienen desconcertado a los gringos, porque no saben de dónde salen los drones y misiles con los que Irán los ataca.
quieren indemnizaciones… por los daños… a sus infraestructuras… y entonces, a quién creerle?… a los fenómenos… zurdos viviendo… en democracia… que, por este… medio juegan… con las mentiras… de que, el… eje del mal… no ha sufrido… golpes contundentes… que ameritan… un nuevo país… ay tu, uno se ríe, pero es la verdad!… comprendes!…