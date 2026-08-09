PRM elige Abinader, Ascención y Garrigó para dirigir el partido

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SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) escogió mediante una plancha unitaria a su nueva dirección nacional, que conducirá la organización política durante el período 2026-2030.

El presidente de la República, Luis Abinader, fue elegido presidente del PRM; Deligne Ascención, primer vicepresidente ejecutivo, y Juan Garrigó Mejía, secretario general.

Asimismo, Gloria Reyes fue escogida secretaria nacional de Organización y Luis Delgado, secretario nacional Electoral.

La segunda vicepresidencia será ocupada por Milagros Ortiz Bosch; la tercera, por Eddy Olivares; la cuarta, por Nelson Arroyo, y la quinta, por Salvador Ramos.

Como subsecretarios generales fueron electos Kelvin Cruz, Lía Díaz, Jean Luis Rodríguez y Rosa Santos.

COMISION NACIONAL DE ELECCIONES INTERNAS

La Comisión Nacional de Elecciones Internas quedó integrada por Deligne Alberto Ascención Burgos, como presidente; Dionicio de los Santos, como vicepresidente ejecutivo, y los miembros Salvador Ramos, Rafael Evaristo Santos Badía, Sigmund Freud Mena, Edgar Batista, Darío Castillo Lugo, Iñigo Larrazábal, Jaime Marte Martínez, Sarah Paulino, Scarlet Benzán, Carlos Valdez, Daris Sánchez y Eddy Arango.

Las nuevas autoridades nacionales serán juramentadas el próximo 5 de septiembre y ejercerán sus funciones durante cuatro años. Las autoridades territoriales, en tanto, fueron electas mediante procesos locales para un período de dos años.

PALIZA DESTACA UNIDAD

En su discurso de cierre como presidente del PRM, José Ignacio Paliza afirmó que la unidad ha sido una de las principales claves de los ocho años de trabajo político de la organización y sostuvo que esta no significa pensar de la misma manera.

“Creo profundamente que uno de los mayores activos que hoy entregamos es precisamente un partido unido. Un partido que ha sabido renovarse sin fracturarse”, expresó.

Paliza señaló que el PRM se ha consolidado como una organización en la que las nuevas generaciones encuentran espacio para desarrollarse y que ha demostrado que es posible competir con firmeza y convivir con respeto.

Reconoció que durante estos años existieron diferencias internas, pero consideró que estas son inevitables en un partido amplio, democrático y activo.

CAROLINA MEJOA CONFIA EN NUEVAS AUTORIDADES

La secretaria general saliente, Carolina Mejía, afirmó que entrega la responsabilidad con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de saber que queda en manos de dirigentes con capacidad y compromiso.

“Lo hago con gratitud por cada dirigente, cada militante y cada dominicano que creyó en el trabajo que juntos realizamos durante estos años”, expresó.

Mejía manifestó su plena confianza en Luis Abinader, Deligne Ascención y Juan Garrigó, al tiempo que destacó su compromiso con la organización.

DELIGNE DESTACA LABOR ORGANIZATIVA

Por su parte, Deligne Ascención Burgos destacó la labor realizada durante su gestión como secretario nacional de Organización, posición desde la cual, según explicó, asumió la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento territorial e institucional del PRM.

“Fue una misión intensa, muchas veces discreta, que implicó coordinar dirigentes, acompañar procesos internos, preservar equilibrios y procurar que cada compañero encontrara un espacio desde el cual aportar”, manifestó.

Explicó que organizar un partido no consiste únicamente en crear estructuras, sino también en comprender sensibilidades, conciliar posiciones y mantener cohesionada una organización diversa en torno a objetivos comunes.

of-am