Anuncian muerte 11 peruanos que luchaban en Ejército ruso

Personas protestando con fotografías de familiares reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania, mientras exigen información sobre su paradero, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

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Lima (EFE).- El Gobierno de Perú informó este domingo que once ciudadanos peruanos han muerto, 114 están desaparecidos y tres han sido capturados por el ejército ucraniano, de un total de 459 connacionales que luchan por Rusia en la guerra con Ucrania.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ofreció estas cifras en un comunicado en el que anunció la repatriación de cuatro connacionales que se encontraban en situación de vulnerabilidad en Rusia tras haberse fugado «del reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania», según remarcó.

«De manera oficial se ha conocido que 459 peruanos se han enlistado, registrándose lamentablemente 11 fallecidos, 114 desaparecidos y 3 capturados por el ejército ucraniano», afirmó el mensaje, que es el primero del Gobierno peruano que informa sobre la muerte de connacionales alistados por las tropas rusas.

La cancillería también precisó que se ha evacuado, en total, a 31 nacionales desde Rusia, 28 de los cuales retornaron al país y 3 permanecen en Europa «por decisión propia».

Al referirse a los casos más recientes, el comunicado indicó que la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia «asistió y gestionó la repatriación de dos jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad».

A otros dos peruanos también los atendieron a finales de julio en la sección consular de la Embajada peruana, agregó el texto.

«Todos ellos arribaron al Perú y se encuentran con sus familias», informó la cancillería antes de señalar que en este proceso se contó con el apoyo de los ministerios de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de Salud.

Alertan sobre engaños para pelear en la Guerra de Ucrania

El comunicado pidió a los peruanos que no se dejen «engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata» y les recordó que requieren una autorización del Gobierno nacional para prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero.

La cartera de Exteriores exhortó, además, a denunciar a los reclutadores ante el Ministerio Público y la Policía Nacional e informó que los afectados y sus familiares pueden contactar con las secciones consulares en Moscú y Varsovia, que se encargan de Ucrania.

Familiares de los peruanos reclutados por Rusia se manifestaron el pasado martes frente a la embajada rusa en Lima para exigir el regreso de sus parientes, especialmente de los heridos, y que se les dé información sobre sus paraderos.