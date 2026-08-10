Acciones del senador de San Cristóbal

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Muchos compueblanos me han preguntado sobre la labor del senador Gustavo Lara Salazar en favor de su provincia, San Cristóbal. Como no poseo datos ni información precisa que me permita una evaluación justa, en todos los casos en que he sido consultado me he abstenido de emitir comentario. No puedo juzgar ni en sentido positivo ni negativo. Sin embargo, para los que han preguntado, pongo a su disposición ahora el informe de gestión rendido por ese funcionario al cumplir su primer año en el cargo, es decir en agosto del año pasado.

El informe fue ofrecido en un acto público en el auditorio del Instituto Politécnico Loyola. Nunca publicado íntegramente, lo conseguí hace pocos días tras muchas diligencias.

A partir de aquí el recuento del senador. Sea usted el jurado:

«Autoridades presentes, invitados especiales, amigos y amigas de San Cristóbal:

Hace un año asumí esta responsabilidad con un compromiso que nace de mi fe, del respeto profundo por nuestra historia y de la convicción de que San Cristóbal puede y debe crecer hacia un futuro más moderno, más seguro y más humano. Ese compromiso se sostiene en una idea sencilla, pero poderosa: crecer juntos, sin dejar a nadie atrás. Durante mucho tiempo fue tradición concentrar la atención y los esfuerzos en territorios particulares. Hoy defendemos una visión distinta: integradora, justa y solidaria, que reconoce que el progreso y avance de San Cristóbal depende del desarrollo de todas sus comunidades, sin excepción.

Desde el primer día entendí que servir desde el Senado exige escuchar, trabajar y actuar con visión. Y que esa visión debe traducirse en tres tareas fundamentales: legislar para abrir oportunidades, fiscalizar para garantizar que las cosas se hagan bien y representar para estar siempre cerca de nuestra gente. Y una cuarta tarea no establecida en la constitución, pero fundamental que es la de gestionar para que las cosas sucedan. Bajo esos cuatro pilares hemos trabajado durante todo este año, con acciones concretas y resultados que comienzan a transformar la vida de miles de familias.

Leyes

Cuando legislamos, lo hacemos pensando en el futuro. Pensando en nuestros jóvenes, en nuestras familias y en una provincia que quiere avanzar sin perder su esencia. Este año impulsamos leyes modernas y necesarias, diseñadas para responder a cómo cambia el mundo y a las oportunidades que San Cristóbal merece aprovechar, leyes que han nacido de necesidades identificadas en nuestra provincia, pero que están llamadas a impactar toda la nación.

Una de ellas fue la Ley para la Creación del Programa de Formación Laboral Práctica o Pasantías no medicas, que establece que todas las instituciones públicas deben reservar al menos un 2% de su personal para pasantías. Esto puede sonar técnico, pero su impacto es enorme: miles de jóvenes dominicanos, incluidos los de aquí, podrán entrar por primera vez al mundo laboral con experiencia real. Esta ley no es un trámite; es una puerta que se abre. Es decirles a nuestros jóvenes que el Estado cree en ellos, que los acompaña, y que su talento importa. (hago un paréntesis y explico como nace y como el ministerio de la juventud ya la está aplicando).

También impulsamos la Ley de Deportes Electrónicos, que por primera vez reconoce los eSports como industria, como profesión y como motor económico. Legislamos para que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en tecnología, producción digital, marketing, diseño, y tantas áreas nuevas que hoy generan empleo en todo el mundo. Eso también es modernizar la República Dominicana. Eso también es desarrollo local.

Convencido de que crecer significa proteger lo que somos, impulsamos la iniciativa que declara las Cuevas del Pomier como Capital Rupestre del Caribe, un paso decisivo para su postulación como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Las Cuevas no son solo un patrimonio arqueológico: son parte de nuestras riquezas, un tesoro único en la región y un potencial enorme para el turismo cultural y sostenible. Protegerlas es proteger nuestra memoria y nuestra identidad.

Esa misma visión nos llevó a apoyar un proyecto histórico: la digitalización tridimensional de las cuevas del Pomier y del Ingenio Boca de Nigua. Gracias a la colaboración de la Dirección de Patrimonio Cultural, con universidades internacionales y la Oficina de gestión senatorial de San Cristóbal, por primera vez se está realizando un registro científico y tecnológico de dos de los monumentos más importantes de nuestra historia. Esta acción permitirá preservar estos patrimonios con estándares globales y proyectarlo hacia el mundo. Esto es modernización del Estado. Esto es orgullo para San Cristóbal.

Proyectos

A esto se suman otros 7 proyectos de leyes fundamentales entre las que puedo destacar: Ley que crea el Sistema Nacional de Bancos de Sangre y Donación de Sangre, la protección frente a delitos informáticos mediante la Ley sobre Gestión de la Ciberseguridad, y la Ley de Agua de la República Dominicana sobre el uso de nuestros recursos hídricos. Cada una de estas iniciativas responde a necesidades de un país que debe avanzar, cuidando la vida, los servicios y la seguridad de su gente.

Pero legislar no sería suficiente si no garantizamos que lo que se aprueba se cumpla. Por eso fiscalizar se convirtió en un pilar esencial de este año.

Supervisión

Fiscalizamos, para asegurar que cada obra, cada inversión pública y cada servicio llegue donde tiene que llegar, No fiscalizamos para buscar culpables. Realizamos más de 40 recorridos de supervisión a obras de inversión y sostuvimos decenas de reuniones de seguimiento con las instituciones vinculantes; el envío de solicitudes de información a entidades claves, llamadas de seguimiento, contacto con representantes de las juntas de vecino son parte de nuestra agenda diaria como parte esencial de nuestro servicio a la provincia. Caminamos por hospitales, escuelas, caminos vecinales, proyectos de iluminación, drenajes y obras comunitarias, revisando, acompañando y asegurando que se responda de manera oportuna.

En muchos casos logramos destrabar proyectos detenidos, acelerar intervenciones y resolver problemas que llevaban años esperando soluciones. Eso es fiscalizar: proteger, vigilar, honrar la confianza de una provincia que espera resultados. Y aquí quiero destacar que en estos 5 años y cuatro meses de labor legislativa que incluye mis 4 años como diputado nos hemos dedicado junto gestionar junto a mi compañera de travesía mi querida gobernadora Pura Casilla, Salazar, los diputados y alcaldes las obras de inversión que por décadas habíamos estado esperando como provincia y que hoy garantizan que en San Cristóbal podemos exhibir más de 120 proyectos de inversión inaugurados o en ejecución sin contar los que pronto se sumaran a esta lista, con la buena noticia de que a su vez hemos procurado impactar todos y cada uno de los municipios y distritos y no únicamente el municipio cabecera como era tradición. Por mucho tiempo debido a la apatía y el desinterés fuimos, pero ya no somos más la cuna del olvido. Aquí debo agradecer y pedir un aplauso a quien ha puesto como prioridad a la provincia, al presidente Luis Abinader.

Y también fiscalizamos para defender nuestro patrimonio natural. Las Cuevas del Pomier enfrentaron amenazas reales estos últimos años. Junto a expertos nacionales e internacionales elaboramos informes técnicos, emitimos alertas formales, acompañamos los reclamos sociales y fundamentamos cada acción en evidencia científica. Aquí debo destacar el esfuerzo que por años mucha gente como nuestro querido Pacholi, Domingo Abreu, José Corporán, Sonia Perozo y muchos otros que por cuestión de tiempo no puedo mencionar, así como también la determinación de dos personas a quienes admiro porque han demostrado que el poder puede ser usado para las mejores causas, ellos son el Ing. Rafael Salazar y nuestro presidente Luis Abinader, quien no solo tomo una decisión histórica el pasado 27 de febrero sino que también ha honrado su compromiso de dar todo el apoyo para la preservación y puesta en valor de este patrimonio cultural. Gracias a este esfuerzo, hoy existen decisiones nacionales de protección que marcan un antes y un después en la historia de este monumento.

Pero nada de esto tendría sentido si no estuviéramos presentes junto a la gente. Representar significa caminar nuestras comunidades, escuchar sin filtros y actuar con hechos.

A través de la Oficina de Gestión Senatorial recibimos a más de 595 personas y comisiones comunitarias, gestionando la solución satisfactoria de más de 400 casos directamente o a través de instituciones públicas. En ese ejercicio hemos procurado una distribución equitativa de los fondos que administra la OGS enfocados especialmente en educación, deporte, cultura, salud y actividades religiosas entre otras.

Representar es abrir la puerta y mirar a los ojos. Este ejercicio lo hemos hecho cada semana como una acción sin precedentes desde la oficina de gestión senatorial recibiendo solicitudes, solucionando directamente muchas de ellas y canalizando la solución de otras.

Viviendas

Desde la Oficina de Gestión Senatorial hay un equipo trabajando permanentemente en programas sociales que buscan impactar diferentes sectores sociales de San Cristóbal, puedo destacar que este año llevamos soluciones concretas a muchas familias vulnerables, como el programa de reparación de viviendas que transformó más de 500 viviendas en toda la provincia con el apoyo del mived y otras 100 con fondos propios de la OGS.

No son números: son familias del Carril, Cambita, el Puerto, Medina, Cuchilla, Hato Damas, Yaguate, Nigua, diferentes sectores del municipio de San Cristóbal y de toda la provincia que hoy duermen bajo un techo más seguro, con paredes estables y con la tranquilidad de saber que no están solas.

Canchas

De igual manera a través del programa de remozamiento de canchas deportivas, hemos acondicionado 15 canchas en diferentes sectores en un esfuerzo integrador, donde la juventud de estos sectores es la principal protagonista para el cuidado posterior y garantizar la práctica deportiva con dignidad. Limpieza, resane y pintura de canchas y espacios deportivos, instalamos iluminación, entregamos utilería y reacondicionamos áreas donde cientos de jóvenes se reúnen cada día a practicar deporte. Alejar a la juventud del riesgo y acercarla al deporte es sembrar seguridad, convivencia y comunidad.

Porque no mencionar la Ruta de la Felicidad que este año y el pasado nos permitió llevar más de 15000 juguetes, bicicletas, animación y mucha alegría en más de 20 paradas cada año en todos los 17 territorios de la provincia juguetes, permitiéndonos iniciar el año conectado con las partes más importantes de nuestras familias que son los hijos. De igual manera la Ruta de la Navidad en la que nos dedicamos a servir y compartir con las comunidades cenas navideñas y festejar juntos ya que la política también debe dar esperanza, acompañar y estar presente en los momentos que unen. Mientras muchos disfrutan nosotros nos dedicamos a trabajar con pasión y entrega.

Fuimos parte junto a la Gobernación de San Cristóbal de la organización de mas de 20 jornadas de intervención social junto al Gabinete de políticas sociales y el plan social de la presidencia, organizamos un conversatorio y operativo medico urológico con más de 70 participantes, desarrollamos el primer conversatorio y operativo medico de salud mental y jornadas interinstitucionales junto al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de interior y policía y ministerio de la juventud. Todo con la intención de fortalecer el bienestar físico y emocional.

En nuestro programa de becas y pasantías donde algo muy especial sucedió este año: tres jóvenes sancristobalenses —Kareling, Víctor y Liliana— vivieron una semana en la Misión Dominicana ante la ONU gracias a un acuerdo de colaboración con el Ministerio de la juventud, La misión Dominicana ante la ONU y la Oficina de gestión senatorial que garantizara 3 cupos cada año para jóvenes de San Cristóbal en el programa Diplomático Junior. Tuvieron sesiones de trabajo, formación diplomática, análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y encuentros con representantes de diferentes países. A esto sumamos 20 becas en Negocios y Marketing Digital con Spain Business School y 20 becas en carreras steam que serán anunciadas en los próximos días, abriendo puertas a la formación y al emprendimiento. Estamos formando a los líderes del futuro, porque creemos en el potencial inmenso de nuestra juventud.

Este año también concluimos la primera edición del Programa de Cultura Ciudadana, una iniciativa para educar, formar y sembrar valores, generar sentido de pertenencia y empoderamiento en nuestros jóvenes en 21 centros escolares de toda la provincia.

Este programa se desarrolla en 3 etapas: 1RA etapa de formación en aula con (+120 charlas) de Educación Vial, Cultura de Paz, Liderazgo ambiental, emprendimiento social, Reciclaje y Disposición de residuos sólidos y derechos fundamentales gracias a una alianza con 7 instituciones que debo destacar por su enorme apoyo Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de Medio ambiente, Ministerio de la Juventud, Defensor del Pueblo, Liga Municipal Dominicana, el Intrant y nuestro gran aliado el ministerio de educación en la persona del director regional Julián Tejeda, nuestros directores distritales y todo el equipo de la regional para quienes pido un gran aplauso de gratitud. Estos jóvenes luego pasan al terreno a desarrollar proyectos que impacten problemáticas de su comunidad, trabajando convivencia, civismo y liderazgo. Finalmente son evaluados por un jurado y reconocidos los 3 mejores proyectos. De todos los programas este es el que más orgullo y satisfacción nos genera, cada año dedicamos esfuerzo, tiempo, recursos, convencidos que todo es parte de una inversión que retornara con creces a nuestra sociedad en los años por venir. Representar también es educar, y lo que sembramos hoy lo cosechará San Cristóbal mañana.

Amigos y amigas, este ha sido un año de construir bases firmes. De resultados concretos. De empezar a trabajar el futuro que merecemos. Pero lo más importante es que nadie lo hizo solo. Todo esto ha sido posible porque lo hemos hecho unidos, como una comunidad fuerte que trabaja hombro a hombro.

Creo en la unidad. Creo en el compromiso. Creo en la fe que nos guía. Creo, profundamente, que San Cristóbal seguirá creciendo. Y les aseguro algo: seguiré aportando con trabajo, humildad y responsabilidad para que este desarrollo continúe en los próximos años, siempre creciendo juntos. Pueden estar seguros que con Dios delante para San Cristóbal Lo mejor está por venir.

Muchas gracias. Dios les bendiga».

JPM-sp-am