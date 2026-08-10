Béisbol dominicano: la gran decepción en Centroamericanos

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SANTO DOMINGO.- El béisbol dominicano protagonizó una de las mayores decepciones de la delegación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al quedar eliminado de la lucha por las medallas y despedirse de la competencia sin subir al podio.

La eliminación resultó especialmente dolorosa para República Dominicana, un país donde el béisbol constituye el principal deporte y que, además, fungió como anfitrión de la justa regional.

La selección dominicana no pudo responder a las expectativas generadas antes del torneo y terminó pagando caro sus dificultades ofensivas y varios errores defensivos. En uno de sus compromisos decisivos ante Panamá, las fallas a la defensa y la falta de bateo oportuno fueron determinantes para dejar al conjunto fuera de la pelea.

COMO FUE LA SITUACION

La situación se complicó aún más después de que Nicaragua derrotara a Cuba, resultado que dejó matemáticamente eliminada a República Dominicana de las posiciones que otorgaban acceso a las medallas.

El resultado contrasta con el desempeño histórico del béisbol dominicano en esta competición. Hasta los Juegos de San Salvador 2023, República Dominicana acumulaba tres medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce en la disciplina.

UN PAIS CON CANTERA DE PELOTEROS PROFESIONALES

Para un país que cuenta con una de las mayores canteras de peloteros profesionales del mundo y que recientemente consiguió actuaciones destacadas en escenarios internacionales, la eliminación en casa representa un serio llamado a revisar la preparación, selección y planificación de sus equipos para competencias de este nivel.

La decepción es todavía mayor porque los Juegos Santo Domingo 2026 han representado una histórica cosecha de medallas para la delegación dominicana en otras disciplinas. El béisbol, sin embargo, no pudo estar a la altura de esas actuaciones.

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