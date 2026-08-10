“Bienvenido el extraño” estremece Palacio Bellas Artes

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SANTO DOMINGO.– A casa llena y ante un público conmovido, la obra teatral “Bienvenido el extraño” se presentó en la Sala Manuel Rueda de Bellas Artes, en una puesta en escena desgarradora y profundamente humana que trascendió la representación dramática para convertirse en una experiencia sensorial y reflexiva sobre los prejuicios que rodean la salud mental.

Con dramaturgia del doctor Yino Martínez, basada en hechos reales, producción de Canek Denis y dirección de Vicente Santos, el montaje combinó imágenes en movimiento, testimonios personales, palabra hablada, verso, canto colectivo y música en vivo para abordar las heridas provocadas por el rechazo, la ignorancia y la estigmatización.

La historia sigue a Bienvenido, un destacado estudiante de medicina cuya vida cambia tras sufrir un colapso emocional provocado por la presión académica. A partir de ese momento, el personaje enfrenta el rechazo, el encierro y la incomprensión de una sociedad que, en lugar de acompañarlo, lo convierte en objeto de señalamientos y prejuicios.

La pieza construyó una atmósfera intensa, en la que cada gesto, sonido y silencio adquirió peso dramático. El resultado fue una propuesta cruda y, por momentos, incómoda, que llevó al público a cuestionarse la facilidad con que la sociedad señala, excluye y deshumaniza aquello que no comprende.

El elenco, integrado por Iván Mejía, Judith Rodríguez, Pepe Sierra, Ruth Emeterio, Manuel Raposo, Lía Briones, Wendy Alba y Vicente Santos, ofreció interpretaciones contundentes y cargadas de autenticidad. Los actores encarnaron los distintos rostros de una comunidad atravesada por el miedo, la culpa, la ignorancia, la compasión y la posibilidad de redención.

La historia recorrió con intensidad las distintas etapas emocionales de Bienvenido, desde el rechazo y el aislamiento hasta su proceso de reconstrucción personal. Su evolución mostró la fragilidad del ser humano, pero también su capacidad para recuperar la esperanza, reconstruir su proyecto de vida y regresar convertido en médico al mismo pueblo que anteriormente lo había condenado.

La música tuvo un papel protagónico. Sobre el escenario, el contrabajo y la percusión dejaron de ser simples elementos de acompañamiento para convertirse en parte activa de la narración. Interpretados en vivo por Attabeyra Hailí y José Andrés Molina, marcaron los silencios, las tensiones y los momentos de mayor vulnerabilidad, aportando una dimensión ritual y poética al montaje.

La propuesta escénica contó además con la iluminación de Ernesto López, el vestuario de Renata Cruz Carretero y el maquillaje de Tezza Borja, elementos que contribuyeron a reforzar la atmósfera emocional de la obra.

“Bienvenido el extraño” evitó presentar la historia desde una simple división entre víctimas y culpables. Por el contrario, expuso la complejidad de quienes, desde sus propias carencias y limitaciones, pueden tomar decisiones capaces de destruir o transformar la vida de otra persona.

La obra recordó que detrás de cada diagnóstico existe una historia y que ninguna condición de salud mental debe utilizarse para reducir, definir o negar el valor de un ser humano.

El espectáculo condujo al público de la crudeza a la belleza y demostró que incluso desde el dolor y la oscuridad puede surgir un poderoso poema escénico. Al caer el telón, la reacción de los asistentes confirmó la conexión lograda por una propuesta que no pretendió ofrecer respuestas fáciles, sino despertar preguntas y promover una mirada más sensible hacia quienes enfrentan trastornos de salud mental.

La presentación tuvo además un propósito solidario. Los fondos recaudados fueron destinados al proyecto Casa de Día del Patronato de Salud Mental Padre Billini, iniciativa que brinda atención profesional, terapias, medicamentos y acompañamiento a personas de escasos recursos que viven con trastornos de salud mental, así como a sus familiares.

Bajo el lema “Caras vemos, historias no sabemos”, “Bienvenido el extraño” dejó sobre las tablas un mensaje urgente: antes de juzgar, señalar o excluir, es necesario reconocer a la persona que existe detrás de aquello que muchas veces no sabemos comprender.

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