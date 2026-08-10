Juegos Centroamericanos: impacto económico (OPINION)

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Los juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, los cuales datan desde el 1926 o la fiesta deportiva más grande del Caribe y Centroamérica, fueron celebrados, en su cuarta edición, en República Dominicano, del 24 de julio al 8 de agosto del presente año 2026.

Dichos juegos iniciaron en el año 1926 en México, con la participación de tan solo 3 países: México, Cuba y Guatemala. En el presente año 2026 se celebraron en la nación dominicana, en los participaron 37 naciones.

La República Dominicana ha sido sede de los señalados juegos cuatro veces: en 1974 participaron 19 países, año en el cual se inauguró el Centro Olímpico, en ese entonces el país obtuvo 9 medallas de oro.

En el año 1986 dichos juegos se celebraron en Santiago de los Caballeros.

En el año 2003 se llevaron a cabo bajo la denominación de Panamericanos, los cuales catapultaron al país y, los más recientes en el presente año 2026 (100 años después desde los primeros), obteniendo 46 medallas de oro.

Los juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyo nombre original fue, Juegos Olímpicos Centroamericanos, son los juegos multideportivos regionales más antiguos del mundo. Más viejos que los Asiáticos y Panamericanos.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, fue la inversión en infraestructura más el Marketing País, más grande de la década.

No fue un gasto sino fue un acelerador del crecimiento económico del orden del 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB), con un legado al año 2036.

Números claves

Los números claves de los presentes juegos citan: Inversión del Estado US$170 millones, Impacto Económico total en cifra sujeta a revisión de US$480 a US$500 millones, retorno multiplicador de la inversión 2.8 por 1.

En las obras civiles se emplearon más de 20,000 trabajadores por unos US$270 millones, entre los años 2025 a 2026.

En julio y agosto 2026 conforme cifras preliminares las actividades de: Turismo, Hoteles en Santo Domingo, con ocupación de un 95%, Comida y Transporte al servicio de 50,000 turistas provenientes de 37 países, 5,500 atletas, 8,000 delegados, 25,000 empleos, generaron ingresos por US$190 millones en 15 días.

Los sectores ganadores fueron: Construcción y Hoteles, con un 60% de impacto directo.

Las Pymes de Santo Domingo, dícese: Colmados, transporte público, retail o al detalle, alcanzaron un consumo récord y que decir de los venduteros informales de: yaniqueques, frio frios, pasteles, venta de pollos y papas fritas ambulantes, entre otros, hicieron su agosto o se alzaron con pingües beneficios.

La República Dominicana, como Marca País, demuestra que puede organizar eventos de marca mundial. Eso trae más turismo e inversión.

Ahora, la tarea es que las obras civiles remozadas y construidas sean utilizadas adecuadamente y, que se les den el mantenimiento planificado y recomendado.

El país ha realizado estos juegos como piloto nacional 100% digital y, bancarizar a más de 150,000 turistas, comerciantes y deportistas en 15 días.

Si se ejecutan actividades deportivas con transparencia y se conecta con la Meta RD del año 2036, los juegos dejarían las siguientes cosas: Infraestructura con vida útil de más 20 años, mover la economía por más de US$500 millones y posicionar a la República Dominicana como Hub Deportivo y Turístico del Caribe.

Realmente los juegos concluyeron el pasado 8 de agosto 2026 pero ahora se debe ejecutar con responsabilidad y criterio el plan de uso racional de las nuevas y remozadas instalaciones deportivas.

Hay que cuidarlas pues ellas además de tener un alto costo de inversión, las mismas deben extenderse en el tiempo, para llevar a cabo prácticas deportivas de los ya formados atletas, así como en la formación de los nuevos deportistas.

Ahora es cuando realmente comienza el reto. En ese sentido se propone la conformación de un patronato, liga, escuelas o institución pública-privada, para conservar en excelentes condiciones las remodeladas y nuevas instalaciones deportivas.

Las autoridades gubernamentales presididas por el señor presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, han dado un ejemplo de disciplina, economía, laboriosidad, transparencia, honestidad, compromiso y dominicanidad, al organizar los juegos Centroamericanos y del Caribe más lúcidos, ejemplares, organizados y seguros, que ojos centroamericanos, caribeños y resto del mundo hayan visto en los últimos tiempos.

Los juegos 2026 han sido rentables, factibles y estratégicos. Han dejado infraestructura, divisas y marca país. La ejecución de los mismos con transparencia y visión digital los definen como todo un éxito.

Felicidades a todas las autoridades envueltas en las organizaciones de dichos juegos y a todo el pueblo dominicano que mostró civismo, educación y orden, respetando las normas y reglas previamente establecidas.

Definitivamente los dominicanos se han ganado un gran premio como excelentes anfitriones. Que se repita. ¡Enhorabuena!.

jpm-am