Posesionan nueva directiva del Colegio Dominicano Cirujanos

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SANTO DOMINGO.- El doctor Luis Restituyo asumió la presidencia del Colegio Dominicano de Cirujanos (CDC) para el período 2026-2028, junto a los demás integrantes de la nueva junta directiva, durante un acto solemne en el que presentó los principales lineamientos de su gestión.

Restituyo, reconocido cirujano especializado en cirugía bariátrica y laparoscópica, con amplia trayectoria docente y académica, afirmó que su administración estará orientada al fortalecimiento institucional, la unidad de la membresía y la modernización de la organización.

La nueva directiva está integrada, además, por los doctores Margarita Cruz, vicepresidenta; Giomania Rodríguez, secretaria general; Argenis Infante, tesorero; Leonardo Brito, vocal del Comité de ARS, y Eduardo Pérez, Melissa Mercedes y José Batista, como vocales de apoyo.

Al asumir el cargo, Restituyo sostuvo que el principal desafío del Colegio no es únicamente académico o gremial, sino también institucional. En ese sentido, anunció una gestión sustentada en un Plan Estratégico y un Plan Operativo destinados a convertir la entidad en una organización más cercana, transparente, participativa, innovadora y orientada a resultados.

“Nuestro mayor proyecto será recuperar la confianza y la unión de la membresía. Cuando existe una gobernanza sólida nace la confianza; cuando hay confianza aumenta la participación y, con ella, el valor que el Colegio genera para cada uno de sus miembros”, expresó.

Ejes de gestión

El presidente del CDC informó que su gestión se desarrollará sobre varios ejes estratégicos, entre ellos el fortalecimiento institucional y la gobernanza; educación, investigación y desarrollo profesional; defensa del ejercicio profesional; innovación y transformación digital.

También incluyó el bienestar e integración de los cirujanos, el fortalecimiento de las filiales con proyección internacional y la sostenibilidad financiera de la organización.

“Estos ejes buscan consolidar una organización moderna, con mayor capacidad de representación y preparada para responder a los desafíos actuales de la cirugía dominicana”, manifestó.

Restituyo adelantó que durante los primeros 100 días de gestión serán puestas en marcha iniciativas prioritarias, como la instalación de las comisiones de trabajo, la presentación oficial del Plan Estratégico, la creación de una Oficina de Gestión Estratégica, el proyecto Academia del CDC, el fortalecimiento de las filiales y el inicio del proceso de transformación digital.