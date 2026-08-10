La corrupcion administrativa, el narcotrafico y el populismo

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El proceso de globalización económica y social ha dado paso a una nueva realidad: la sociedad del siglo XXI. Se trata de una sociedad caracterizada por el consumo, la inmediatez y la búsqueda acelerada del éxito material. Sin embargo, ese mismo proceso ha venido acompañado de profundas distorsiones éticas que han debilitado los valores cívicos y han puesto en entredicho la credibilidad de numerosas instituciones públicas y privadas. En ese contexto, fenómenos como el narcotráfico, la corrupción administrativa y el populismo político encuentran espacios propicios para expandirse y ejercer influencia, sin que los partidos políticos sean inmunes a esa realidad.

Las estadisticas no mienten: las Naciones Unidas estiman que el lavado de activos representa entre el 2% y 5% del PIB mundial ; la DNCD informo, que en el año 2025 se incautaron 29 toneladas de sustancias ilicitas en el territorio nacional y 24.1 toneladas en 6 meses del 2026; y el Indice de Percepcion de la Corrupcion de Transparencia Internacional otorgo a la Republica Dominicana 37 puntos sobre 100, por lo que persisten importantes retos para combatir esos males y fortalecer la transparencia, la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Surgen entonces varias interrogantes. ¿Cómo contribuye el populismo político al debilitamiento de la institucionalidad? ¿Por qué el microtráfico produce un impacto social tan devastador en las comunidades, mientras que el tránsito internacional de grandes cargamentos de drogas suele percibirse como un problema distante por gran parte de la población?

Cuando la permanencia en el poder se convierte en el objetivo principal de determinados actores políticos, existe el riesgo de que se debiliten los mecanismos de control sobre el uso de los recursos públicos y sobre el origen del financiamiento político. Del mismo modo, la búsqueda desmedida de riqueza puede facilitar que algunos sectores económicos se conviertan en vehículos para el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y la corrupción administrativa.

El microtráfico representa mucho más que una actividad ilegal de distribución de drogas. En numerosas comunidades vulnerables puede convertirse en una aparente vía de movilidad económica para jóvenes con escasas oportunidades de educación y empleo. En poco tiempo algunos logran exhibir un nivel de vida que contrasta con su realidad de origen, proyectando una imagen de éxito basada en recursos cuya procedencia resulta difícil de justificar.

Ese ascenso económico también encuentra un espacio en las redes sociales. Algunos de estos nuevos personajes alcanzan notoriedad como influencers o figuras públicas digitales, construyendo una imagen de éxito que despierta admiración entre miles de seguidores. No todos los creadores de contenido responden a este patrón; por el contrario, muchos desarrollan una labor legítima y valiosa. Sin embargo, cuando determinadas figuras adquieren influencia sustentada en recursos de origen ilícito, existe el riesgo de que su popularidad sea utilizada para respaldar intereses políticos o económicos ajenos al interés público.

En ocasiones se observa cómo personas sin una trayectoria empresarial, profesional o de servicio público logran acceder rápidamente a posiciones de influencia política o administrativa gracias a su capacidad económica o a su poder de movilización social. Cuando los partidos políticos reducen sus filtros éticos y privilegian la capacidad de financiamiento sobre los méritos y la integridad de sus candidatos, la institucionalidad democrática se debilita.

La corrupción no solo afecta a la administración pública; también distorsiona la competencia económica. Los empresarios que construyen su patrimonio mediante el trabajo, la innovación y el cumplimiento de la ley enfrentan una competencia desleal cuando recursos provenientes de actividades ilícitas penetran la economía formal mediante operaciones de lavado de activos. El resultado es una pérdida de confianza en las reglas del mercado y en la igualdad de oportunidades.

Vivimos además en una época dominada por la inmediatez, la imagen y la sobreabundancia de información. En medio del ruido permanente de las redes sociales, del consumo acelerado de contenidos y del predominio de discursos simplistas, cada vez resulta más difícil para muchos ciudadanos distinguir entre el liderazgo auténtico y el liderazgo construido sobre la apariencia, el dinero o la manipulación de la opinión pública.

El combate al narcotráfico no puede limitarse exclusivamente a perseguir al microtraficante que opera en los barrios. Resulta igualmente indispensable fortalecer los mecanismos de inteligencia, vigilancia fronteriza, cooperación internacional y persecución del lavado de activos, con el propósito de desarticular las estructuras financieras y criminales que hacen posible el tráfico internacional de drogas.

La lucha contra este fenómeno exige, además, una firme voluntad política para impedir que recursos de origen ilícito penetren el financiamiento de campañas electorales, las instituciones públicas o la economía formal. Solo así será posible reducir la influencia de intereses criminales sobre las decisiones del Estado.

La sociedad dominicana enfrenta un desafío de enormes proporciones: preservar la ética pública frente a la cultura del dinero fácil. Mientras la riqueza de origen dudoso continúe confundiendo el éxito con el prestigio y mientras algunos actores intenten legitimarse mediante el populismo, la influencia mediática o discursos de aparente compromiso social, la democracia seguirá expuesta a riesgos que amenazan su credibilidad.

La defensa de la institucionalidad exige transparencia, justicia independiente, partidos políticos más rigurosos en la selección de sus candidatos, un empresariado comprometido con la legalidad y una ciudadanía capaz de valorar la honestidad por encima de la apariencia. Solo así podrá consolidarse una República Dominicana donde el mérito, el trabajo y el respeto a la ley prevalezcan sobre el poder del dinero ilícito y sobre cualquier forma de corrupción.

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