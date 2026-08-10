Mariano Rivera felicita a la República Dominicana por JCC

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y leyenda de los Yankees de Nueva York, Mariano Rivera, felicitó a la República Dominicana por el montaje y la organización de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al tiempo que reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de Samaná y las iniciativas sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Durante una entrevista con Moisés González, de Despertar Nacional, Rivera expresó su cariño por el pueblo dominicano, país al que aseguró sentirse profundamente vinculado y donde ha cultivado importantes amistades.

“Para mí es un privilegio y un placer estar aquí en la República Dominicana. Amo este país y siempre me han recibido con mucho cariño. Es algo muy especial para mí”, manifestó el legendario exlanzador.

Rivera, único jugador elegido de manera unánime al Salón de la Fama de Cooperstown, terminó su carrera en Grandes Ligas con 652 salvamentos y cinco títulos de Serie Mundial con los Yankees, consolidándose como uno de los mejores cerradores en la historia del béisbol.

La fe como fundamento

Durante la conversación, Rivera recordó su visita a República Dominicana en 2007, cuando junto a su esposa predicó la Palabra de Dios ante miles de personas en Lucerna, Santo Domingo Este, invitado por la Iglesia Tabernáculo de Salvación y Alabanza.

El expelotero recordó aquella experiencia como un momento significativo de su vida, especialmente por la respuesta de niños, jóvenes y adultos que participaron en la actividad religiosa.

“Para mí esa visita fue especial. Ver a niños, jóvenes y adultos aceptar al Señor fue algo muy importante. Lo seguimos haciendo porque entendemos que llevar a las personas a los caminos de Dios es la mayor misión que podemos cumplir”, expresó.

Rivera aprovechó para enviar un saludo a las pastoras Cristina Gregorio y Bellanira Milagros Bello, a quienes agradeció el cariño recibido durante aquella visita.

También exhortó a los jóvenes dominicanos que aspiran a convertirse en peloteros profesionales a no descuidar su formación académica y a desarrollar sus carreras sobre la base de la disciplina y los valores.

“Mi consejo para todos los jóvenes es que nunca dejen los estudios mientras juegan béisbol. Prepárense, porque la educación siempre será una herramienta para la vida. Pero, por encima de todo, busquen primero el reino de Dios y su justicia”, aconsejó.

Compromiso con Samaná

Rivera explicó que su visión de servicio también se refleja en los proyectos sociales y ambientales que impulsa en la provincia de Samaná, donde busca promover soluciones sostenibles para enfrentar problemas de contaminación y manejo de residuos sólidos.

“Samaná es un lugar que aprecio muchísimo. Queremos hacer inversiones que permitan limpiar esa hermosa zona de la República Dominicana, eliminar los problemas de contaminación y aportar al bienestar de la comunidad. Para nosotros no se trata solamente de un negocio; es un privilegio servir a la gente y proteger un lugar tan valioso”, afirmó.

El exjugador destacó el proyecto Nordeste Sostenible, iniciativa que, según explicó, procura modernizar el manejo de los residuos sólidos, proteger la bahía de Samaná y contribuir a la eliminación progresiva de los vertederos a cielo abierto que afectan a comunidades de Samaná y María Trinidad Sánchez.

Consideró que la protección ambiental debe acompañar el crecimiento turístico de la región y sostuvo que el desarrollo económico, la salud pública y la sostenibilidad deben avanzar de manera conjunta.

“Estoy convencido de que cuidar la creación de Dios también es una forma de servir. Queremos que Samaná siga creciendo, pero de manera sostenible, preservando su belleza natural y mejorando la calidad de vida de su gente. Ese es nuestro compromiso”, manifestó.

Elogia los Juegos Centroamericanos

El inmortal de Cooperstown también valoró el esfuerzo desplegado por República Dominicana para organizar los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, al considerar que este tipo de acontecimientos contribuye a fortalecer la integración entre los países de la región y proyecta al país internacionalmente.

Rivera envió un mensaje de motivación a los atletas participantes y los exhortó a competir con entrega, disciplina y orgullo por sus respectivas naciones.

“Que disfruten la competencia y den lo mejor por su nación. El deporte tiene la capacidad de unir a nuestros pueblos y de inspirar a las nuevas generaciones. Lo importante es competir con pasión y representar con orgullo la bandera de cada país”, expresó.

Asimismo, insistió en la importancia de que los jóvenes coloquen a Dios, la educación y la disciplina como pilares de su formación.

Al citar el evangelio de Mateo 6:33, Rivera recordó: “Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas”.

Para el exlanzador de los Yankees, el éxito no depende exclusivamente del talento deportivo, sino también de la preparación, los valores y la capacidad de utilizar los logros personales para contribuir al bienestar de los demás.

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