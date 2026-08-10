El Pinto y Elías Valerio, claves en conquista de oro softbol en JCC

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El lanzador derecho Yan Carlos “El Pinto” González y el jugador Elías Valerio fueron las principales figuras de la República Dominicana en la conquista de la medalla de oro del softbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

González fue reconocido como el Lanzador Más Destacado, mientras que Valerio recibió la distinción de Jugador Más Valioso, luego de una actuación determinante que permitió al conjunto dominicano revalidar el título obtenido hace tres años en San Salvador, El Salvador.

En la final, disputada ante una selección de Venezuela que llegó invicta con récord de 5-0 y condición de campeona mundial, “El Pinto” González respondió desde el círculo de lanzamientos con una sólida labor monticular. Permitió apenas tres hits y una carrera para conducir a la República Dominicana a una contundente victoria 5-1.

El partido se disputó ante un estadio de softbol completamente abarrotado de fanáticos en el Complejo Deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

González admitió que las altas temperaturas y la exigencia del encuentro comenzaron a pasarle factura desde el cuarto episodio, pero aseguró que el compromiso de representar al país estuvo por encima del cansancio.

“Desde el cuarto inning sentí algo de cansancio por la temperatura, pero pesaba mucho el nombre de Dominicana que tengo en el pecho y salía al montículo con el corazón”, expresó.

Valerio castigó a Venezuela

Elías Valerio, por su parte, encabezó la ofensiva dominicana con una actuación memorable. Conectó dos cuadrangulares, anotó tres carreras y produjo cuatro vueltas, convirtiéndose en el principal referente ofensivo de la final.

Valerio disparó un jonrón en el segundo episodio para igualar las acciones y posteriormente anotó la carrera que colocó a la República Dominicana delante en el tercer capítulo, luego de un lanzamiento desviado.

En el quinto inning volvió a desaparecer la pelota del parque, esta vez con un cuadrangular de tres carreras que amplió definitivamente la ventaja dominicana y encaminó al conjunto hacia la conquista del oro.

La actuación de González y Valerio fue determinante para que la selección quisqueyana superara al campeón mundial y retuviera la corona regional conquistada en 2023.

Además de República Dominicana y Venezuela, en la competencia participaron las selecciones de México, Panamá, Cuba, Guatemala y El Salvador. México completó el podio con la medalla de bronce.

El triunfo permitió a la República Dominicana celebrar el campeonato en casa y ratificar su condición de potencia regional en el softbol masculino. Tres años después de conquistar el oro en San Salvador, el conjunto dominicano volvió a subir a lo más alto del podio, esta vez ante su público.

Abinader felicita a los protagonistas

Tras la victoria, el presidente de la República, Luis Abinader, felicitó vía telefónica a “El Pinto” González y Elías Valerio por su destacada actuación y por la conquista del título.

El mandatario resaltó el logro alcanzado por el equipo y exhortó a los jugadores a convertirse en referentes para las nuevas generaciones de atletas dominicanos.

Tanto González como Valerio agradecieron las distinciones individuales, aunque coincidieron en destacar el trabajo colectivo como la clave del triunfo.

“Agradecemos que nos señalen como los más valiosos, pero el equipo lo hizo. Todos estábamos puestos para dar el juego que dimos, todos fuimos por más, sabíamos que Venezuela era un rival difícil y nos preparamos para darle esa satisfacción al público que nos apoyó en todo momento”, expresaron.

Con González dominando desde el círculo de lanzamientos y Valerio encabezando la ofensiva, la República Dominicana cerró su participación con una victoria de gran significado: oro en casa, título revalidado y triunfo sobre la selección campeona mundial de Venezuela.

La conquista se suma así a las grandes actuaciones del softbol dominicano en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

of-am