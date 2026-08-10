Feller Rate mantiene calificación A+ para la Asociación Cibao

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Feller Rate mantuvo en A+, con perspectiva estable, la clasificación de solvencia de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, al valorar su sólido respaldo patrimonial, adecuado perfil de negocios, capacidad de generación de resultados y prudente gestión de riesgos.

De acuerdo con el informe de la calificadora, la entidad continúa consolidándose entre las principales asociaciones de ahorros y préstamos del país, respaldada por una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible, el fortalecimiento financiero y la evolución de su modelo de negocios.

A junio de 2026, Asociación Cibao registró activos por DOP116,614 millones, mientras que su índice de solvencia alcanzó 31.4%, nivel ampliamente superior al mínimo regulatorio y que refleja una sólida base patrimonial para respaldar su expansión y enfrentar eventuales pérdidas.

Feller Rate también destacó la evolución del modelo de negocios de la institución, que ha ampliado la diversificación de sus operaciones mediante un mayor desarrollo de los segmentos comercial y de consumo, generando una estructura de ingresos más equilibrada, sin abandonar su tradicional enfoque en el financiamiento de viviendas.

La calificadora valoró además la calidad de los activos y la gestión del riesgo crediticio, sustentadas en políticas acordes con la complejidad de las operaciones y en indicadores estables de cartera, con bajos niveles de morosidad y adecuada cobertura de provisiones.

Otro de los aspectos destacados fue el proceso de transformación digital de Asociación Cibao, mediante iniciativas dirigidas a mejorar la experiencia de los clientes, elevar la eficiencia operativa y aprovechar las capacidades tecnológicas y analíticas para ofrecer servicios más personalizados.

Según Feller Rate, la perspectiva estable refleja la sólida posición de mercado de la entidad, su fortaleza patrimonial, adecuados niveles de rentabilidad y calidad de activos, así como su capacidad para mantener un crecimiento sostenible con un perfil de riesgo controlado.

of-am