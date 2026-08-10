18 muertos en ataques cruzados entre tropas de Rusia y Ucrania

Al menos doce personas murieron y otras 39 resultaron heridas en la madrugada de este lunes (10.08.2026) tras un ataque de drones ucranianos contra la localidad de Nizhnekamsk de la república de Tartaristán, perteneciente a la Federación Rusa, que tendría como objetivo la refinería local, según las autoridades y medios ucranianos.

En Ucrania, cinco personas murieron en la región nororiental de Járkiv tras un «intenso bombardeo de artillería» ruso contra una zona residencial de una aldea del distrito de Chuguyiv, informó en Telegram la Fiscalía General ucraniana, que difundió imágenes de viviendas destruidas.

Además, una persona murió en la región ucraniana de Jersón (sur) cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobernador regional.

Más de cuatro años después del inicio de la operación rusa a gran escala de Ucrania, los esfuerzos diplomáticos continúan estancados, mientras ambos países intensifican sus ataques, con un creciente número de víctimas civiles.

Ataque con drones ucranianos en Nizhnekamsk

«A consecuencia del ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk murieron 12 personas, 39 resultaron heridas. Todos los heridos reciben atención médica», informó el servicio de prensa del gobernador de Tartaristán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS.

Anteriormente, el alcalde de Nizhnekamsk, Radmir Beliáev, escribió en su cuenta de MAX que «Tartaristán fue víctima de un nuevo ataque de drones».

«El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles», indicó, al añadir que «lamentablemente hay muertos».

Incluso antes de ser público el número de fallecidos, Minnijánov declaró duelo por las víctimas mortales.

Según los canales ucranianos de Telegram de seguimiento de la guerra Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local.

Ambos canales publicaron videos tomados por vecinos de la localidad, en los que se ven columnas de humo en el horizonte.

Mientras, en la capital rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 23 drones en las inmediaciones de la ciudad.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga -ubicada a poco menos de 200 kilómetros al sur de Moscú-, reportó el derribo de 16 drones, sin que hubieran víctimas o daños materiales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija».

CP (efe, afp)

(Reproducido de Noticias DW)