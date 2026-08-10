Advierte Ormuz no será seguro mientras persista bloqueo EU

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TEHERÁN.- El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, afirmó que el estrecho de Ormuz no puede considerarse una vía marítima segura mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y las operaciones militares de Washington en la región.

En rueda de prensa, Baghaei señaló que «lo que ocurrió con el estrecho fue consecuencia de la agresión estadounidense-sionista, que continúa hasta el día de hoy».

«El Gobierno estadounidense todavía declara con orgullo que ha bloqueado los puertos de Irán. No tiene ninguna posición moral ni legal para quejarse del cierre del estrecho. Este es un problema que ellos mismos crearon», afirmó.

Según el diplomático, el cierre no se debe a diferencias con Omán, sino a la ofensiva lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero y al despliegue de bases en el sur del golfo Pérsico.

CONDICIONES PARA LA REAPERTURA

El vocero advirtió que Teherán sigue considerándose en guerra y citó la Resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU, que define el bloqueo naval como acto de agresión.

«Mientras continúe el bloqueo naval de Estados Unidos, mientras persistan las transgresiones estadounidenses, la situación no estará madura para que Ormuz se convierta en un paso seguro», dijo.

Añadió que Washington debe detener «sus movimientos ilegales y destructivos que comenzaron solo 21 o 22 días después de la firma del memorando de Islamabad» que puso fin a la primera fase de la guerra.

NUEVO ORDEN EN EL ESTRECHO

El estrecho, por donde antes del conflicto transitaba cerca del 20% del petróleo y GNL mundial, opera hoy con tráfico mínimo.

El 5 de agosto, Baghaei informó que Irán y Omán ya acordaron las coordenadas geográficas de una nueva ruta y que se finaliza una declaración conjunta «siempre que no haya obstruccionismo por parte de terceros».

Tanto la Cancillería como la Guardia Revolucionaria matizan que ese acuerdo no implica una reapertura automática. El viceministro Kazem Gharibabadi lo definió como el ejercicio de una «soberanía efectiva» sobre la vía.

El 8 de agosto, el portavoz del Ejército iraní, Mohammad Akraminia, afirmó que el nuevo orden impuesto por Irán en Ormuz es «irreversible» y advirtió que EE.UU. no tiene más alternativa que aceptarlo o «afrontar costos mucho mayores».