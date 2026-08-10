Desfile Dominicano tiñe Sexta Avenida de azul, rojo y blanco

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NUEVA YORK.- La comunidad dominicana salió este domingo a las calles de Nueva York y festejó su desfile con música, folclor y algarabía los logros en Estados Unidos, donde han ganado poder político y económico como dueños de bodegas, restaurantes o cadenas de supermercados.

Portando su bandera o vestidos con sus colores blanco, rojo y azul, miles de dominicanos abarrotaron la Sexta Avenida de Manhattan, en la que se escuchó el sonido de la tambora, el güiro y el acordeón, instrumentos básicos en el merengue, ritmo autóctono del país, que resonó este domingo con fuerza, en el 44 aniversario de este evento.

También se escucharon los ritmos urbanos en un día en que el calor castigó más que en días pasados y en que festejaron su presencia en este país, que acoge el 75 % de esta emigración, radicados en su mayoría en Nueva York.

«¡Dominicanos!» y «¡Que viva Santo Domingo!» como se conoce a la República Dominicana aunque es el nombre de su capital, gritaban desde las carrozas provocando ensordecedores gritos de los asistentes, en su mayoría jóvenes.

Desde 1991, cuando se eligió en Nueva York al primer dominicano, Guillermo Linares, al Concejo de la ciudad, y el primero también electo a nivel nacional, esta comunidad ha avanzado en la política y también en el mundo de los negocios.

Algunos son emigrantes, y aunque otros nacieron en EE.UU., se identifican plenamente como parte de esta comunidad.

Linares fue también el primer dominicano en la Asamblea estatal de Nueva York y primer latino en dirigir la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía.

En el 2011 tuvieron a su primer senador estatal, Adriano Espaillat, que en 2017 hizo historia también como el primer congresista dominicano en EE.UU.

Sin embargo, no se han limitado al ámbito político: son dueños de compañías de taxis, restaurantes, salones de belleza, bodegas y cadenas de supermercados que en conjunto generan al año unos 40.000 millones de dólares al año, aseguró la socióloga.

Para el congresista Espaillat, el avance responde al crecimiento de la población, en que hijos de inmigrantes se han insertado en la esfera política y espera que tras las elecciones de noviembre cuenten con un senador estatal.

Las bandas, grupos folclóricos y los personajes de carnaval, diablos cojuelos y roba gallina no faltaron, como cada año, a este multitudinario evento.