Proceso electoral haitiano concluye «semana exitosa»

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Puerto Príncipe, 11 ago.- El complejo proceso electoral haitiano organizado hasta hoy para los comicios de fin de año acaba de concluir una semana exitosa, en medio de la actual crisis por los ataques de bandas criminales, comentó el periódico Le Nouvelliste.

«¿Finalmente se pone en marcha la maquinaria electoral?», se pregunta, de modo un tanto optimista, el rotativo, tras varios años de esfuerzos del aparato estatal por celebrar unos comicios que devuelvan la gobernabilidad a la sufrida nación caribeña.

La publicación alude a la conclusión por el Consejo Electoral Provisional (CEC) de un proceso de inscripción de coaliciones, con la inclusión hasta ahora de un total de 18, que agrupan a 236 de los partidos políticos registrados para la consulta.

«Mientras revisan las solicitudes presentadas -subraya el diario- el CEP y el gobierno pueden estar satisfechos de haber encontrado la fórmula adecuada para reducir significativamente el número de candidatos en la papeleta».

Le Nouvelliste apunta que la semana recién concluida también se caracterizó por la aceleración de las inscripciones de votantes, pues «autoridades y ciudadanos comunes comienzan a acudir en masa a los centros de registro electoral para inscribirse en el padrón».

El inicio de este proceso -opina Le Nouvelliste- «debería mostrar al CEP y al ejecutivo el trabajo que aún queda por hacer en materia de comunicación, logística y restablecimiento de la seguridad, en preparación para las próximas elecciones».

Según la publicación, otro acontecimiento significativo del proceso electoral durante la semana anterior fue un memorándum del gobierno a las instituciones públicas, que solicita «su cooperación con el CEP para el cumplimiento de dicha misión».

Para Le Nouvelliste, uno de los principales obstáculos ante la celebración de las elecciones es la inseguridad, flagelo sobre el cual, «precisamente durante dicha semana, las pandillas estuvieron activas en varias regiones del país».

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