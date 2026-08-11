Hieren a tres policías haitianos en emboscada bandas armadas

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Puerto Príncipe, 11 ago (Prensa Latina) Una emboscada contra agentes de la Policía Nacional (PNH) por bandas haitianas que operan hoy en todo el país causó tres heridos en la localidad sudoriental de Kenscoff, informó un periódico local.

La acción armada marcó un aumento de los ataques de esos grupos criminales en esa región, que agravan la situación de inseguridad a medida que se acercan las elecciones generales, cuya primera votación será el 13 de diciembre, añadió el diario Le Nouvelliste.

Los atacantes lanzaron cócteles molotov contra un vehículo blindado de la PNH, cuyos efectivos se mantienen hace meses en alerta por la escalada de acciones criminales de las bandas contra Kenscoff y otras urbes de la zona sudoriental.

La acción no causó víctimas mortales, aclaró el alcalde de esa localidad, Massillon Jean, quien solicitó apoyo a las autoridades para recuperar el control del municipio y sus distintos distritos, en especial las zonas afectadas, agregó el periódico.

El edil pidió también al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones la rehabilitación de carreteras deterioradas, para facilitar el acceso de las fuerzas del orden a los distritos en peligro y agilizar sus operaciones.

Jean transmitió su esperanza en que se mantenga la acción de las fuerzas del orden «durante un periodo suficientemente prolongado, de entre tres y ocho días, para -según él- resolver definitivamente el problema de seguridad en Kenscoff».

De acuerdo con el alcalde, las urbes sudorientales más amenazadas por riesgos de ataques son Obléon, Nouvelle-Tourraine, Viard, Tête Cabris, Godet, Kafou BÃ¿t y Bongard, todas ellas ya gravemente afectadas por la actividad de las bandas.

Jean recordó que la PNH recuperó ciertos territorios de aquella región desde enero de 2025, y ahora ejecuta operaciones de consolidación, pero requiere de mayores recursos logísticos para materializar con eficacia sus operaciones.

El alcalde llamó a los residentes de la región a extremar las precauciones ante los posibles asaltos de las pandillas, a través de medidas como la reducción de sus viajes a zonas peligrosas.

of-am