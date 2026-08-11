Irán condiciona abrir Ormuz a un alto el fuego Líbano y Gaza

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TEHERAN 11 Ago.- El nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad, el máximo órgano de seguridad de Irán, Mohsen Rezai, ha condicionado este martes la apertura del estrecho de Ormuz a un alto el fuego que incluya a Líbano y la Franja de Gaza, además del fin del bloque impuesto por Estados Unidos y la liberación de los fondos iraníes congelados.

«El mensaje de Irán es claro: el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Estados Unidos ponga fin a la guerra y al bloqueo, libere los activos iraníes congelados y acepte un alto el fuego en toda la región, incluyendo Líbano y Gaza», ha señalado en sus redes sociales.

El excomandante de la Guardia Revolucionaria, que desde este lunes ejerce como secretario y representante del líder supremo del país, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha asegurado que el estrecho permanecerá cerrado «hasta que se cumplan todas estas condiciones».

El Ejército de Estados Unidos ha informado en redes sociales de que ha disparado «dos misiles» contra el buque ‘Vela Nova’, con bandera de Panamá, que trataba de cruzar el golfo Pérsico y «violar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní».

El Mando del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha indicado en la misma publicación que sus fuerzas han «desviado 55 buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres que no cumplían con las normas y abordado dos».

Este mismo martes el secretario de Energía, Chris Wright, ha asegurado que de media salen del estrecho de Ormuz «casi nueve millones de barriles» de petróleo al día, en un comunicado en redes sociales donde ha destacado los esfuerzos coordinados del Ejército de Estados Unidos y sus aliados de la zona.

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