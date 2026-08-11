FAO felicita R. Dominicana por alcanzar meta de Hambre Cero

imagen
El presidente Luis Abinader durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026).

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, felicitó al país por alcanzar la meta de Hambre Cero y atribuyó el logro a la continuidad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.

Castañeda destacó que la reducción del hambre responde a una combinación de crecimiento económico, ampliación de la protección social, aumento de la producción y el abastecimiento, así como al fortalecimiento de las instituciones responsables de las políticas alimentarias.

“Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”, expresó durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026).

El encuentro, organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y la FAO, se desarrolla  con la participación de delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe.

Luis Abinader

ABINADER LLAMA A PROTEGER LOS AVANCES

Durante el acto, el presidente Luis Abinader informó que República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero y salió del Mapa del Hambre de la FAO, luego de reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % de la población.

El mandatario recordó que en 2020 ese indicador rondaba el 8.3 % y sostuvo que el resultado representa un avance significativo, aunque advirtió que debe ser protegido frente a las crisis económicas, climáticas y geopolíticas.

“Hoy podemos decir que la República Dominicana ha alcanzado la meta de Hambre Cero. Pero quiero manifestarlo con absoluta claridad: este no es un punto de llegada. Es un nuevo punto de partida”, afirmó.

Llamó a fortalecer la cooperación regional y planteó la necesidad de contar con Estados más preparados, instituciones más sólidas y sistemas de abastecimiento eficientes.

AGRICULTURA E INESPRE DESTACAN PRODUCCIÓN NACIONAL

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el liderazgo del Gobierno en las políticas de seguridad alimentaria y afirmó que los avances son resultado de la coordinación entre las autoridades, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria.

Por su parte, el director ejecutivo del INESPRE, David Herrera Díaz, resaltó el respaldo a los productores agrícolas y afirmó que República Dominicana produce actualmente el 87 % de los alimentos que consume.

FAO LLAMA A MANTENER LOS AVANCES

Castañeda advirtió que alcanzar la meta de Hambre Cero constituye un punto de partida y llamó a continuar fortaleciendo la institucionalidad, los programas de alimentación escolar y nutricional y las políticas destinadas a garantizar el acceso a dietas saludables.

También señaló otros desafíos relacionados con la alimentación, entre ellos la obesidad y el alto costo de una dieta saludable.

En el encuentro, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó al país y planteó fortalecer la Red SPAA como espacio permanente de cooperación e intercambio de experiencias.

of-am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
12 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
LUIS PUÑAL
LUIS PUÑAL
31 minutos hace

Señores de la FAO no se dejen tomar de mojiganga de estos politicos aguajeros, embusteros, bulteros, babosos. Aqui andan los hambrientos por todas partes, eso es falso, mentira, embuste. Vayanse a las puertas de las iglesias y templos y lugares publicos, para que ustedes se fajen a contar los muertos de hambre, metanse a las cañadas y barrios, campos y lomas

0
0
Responder
Libertad
Libertad
35 minutos hace

Qué diferencia, cuando Danilo y Leonel se lo robaban todo, por eso cada día el país iba para atrás.

0
0
Responder
PCampesino
PCampesino
1 hora hace

Estos demonios son?come CHEQUES,, por una o razón 1ero,, este presidente nunca,, nunca as visitado al campo,, SUS problema es otros por ejemplo,, turismo( sus intereses) compra de alqo qué as EL Y LOS POPIS le convienes económicamente,, 2do,, visitar el campo y as los sectores humilde de este país ( aldea) muy difícil ES UN PROBLEMA DE CLASES Y DE PERSECION DE VER LA VIDAD,, es como as este presidente le importe un carajos este país..

0
0
Responder
RD….
RD….
1 hora hace

ESTOY DE ACUERDO CON ESA INFORMACIÓN POR QUE FUE EN EL NACO, PIANTINI Y EN EL EVARISTO MORALES QUE HICIERON ESE ESTUDIO …

0
0
Responder
La mami
La mami
1 hora hace

Que crueles son estas gentes de la ONU, en un país con su de suelos de 15 mil que son la mayoría y la canasta básica en 40 mil, eso no es hambre?

0
0
Responder
Felix
Felix
45 minutos hace
Responder a  La mami

Uste es muy bruta, no sabe diferenciar hambre de pobreza. No apoyo ningún partidos, pero eston son conceptos técnicos que ellos le han aplicado ponderaciones, como escalones. Se lo explico más claro; pasamos de estar en el último escalón de abajo al penúltimo escalón. Espero qu me haya entendido, sino me avisa para explicárselo con peras y manzanas. Que pase una feliz noche.

0
0
Responder
Ku kux
Ku kux
2 horas hace

Si no es por lo cruel que es burlarse de la pobreza ajena, yo diria que tenia mucho tiempo que no me reia tanto. El papel lo aguanta todo.

0
0
Responder
Pololo
Pololo
2 horas hace

Eso es viejo, el maldito Colombiano es experto el Jabladuria

0
0
Responder
Lg0316
Lg0316
2 horas hace

Saludos estimados, la FAO lo que hiso fue dar un FOUL con esa declaración, eso es un irrespeto para todos los desempleados y chiriperos de nuestro país que lo que están es SOBREVIVIENDO…sin ayuda gubernamental, por que gran parate de ella se queda en manos de gente que no la necesita….La FAO que revise su informe.

0
0
Responder
Ramfis tru
Ramfis tru
2 horas hace

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 , que organismo más amenos, me imagino que fueron a los guandules, la ciénaga y Borojol; lengua 😝 Azul y la Zurza por mencionar algunos Barrios de la capital. Ya que si van a los pueblos y campos no dicen ese disparate. Bombazos.

0
0
Responder
El Negro P
El Negro P
2 horas hace

Despues de los elogios esperan el tablazo

0
0
Responder
Frankie
Frankie
2 horas hace

Cuando Leonel lea esto de seguro se va a desmayar,,dijo q estamos pasando hambre

0
0
Responder