FAO felicita R. Dominicana por alcanzar meta de Hambre Cero

El presidente Luis Abinader durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026).

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SANTO DOMINGO.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, felicitó al país por alcanzar la meta de Hambre Cero y atribuyó el logro a la continuidad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.

Castañeda destacó que la reducción del hambre responde a una combinación de crecimiento económico, ampliación de la protección social, aumento de la producción y el abastecimiento, así como al fortalecimiento de las instituciones responsables de las políticas alimentarias.

“Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”, expresó durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026).

El encuentro, organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y la FAO, se desarrolla con la participación de delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe.

ABINADER LLAMA A PROTEGER LOS AVANCES

Durante el acto, el presidente Luis Abinader informó que República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero y salió del Mapa del Hambre de la FAO, luego de reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % de la población.

El mandatario recordó que en 2020 ese indicador rondaba el 8.3 % y sostuvo que el resultado representa un avance significativo, aunque advirtió que debe ser protegido frente a las crisis económicas, climáticas y geopolíticas.

“Hoy podemos decir que la República Dominicana ha alcanzado la meta de Hambre Cero. Pero quiero manifestarlo con absoluta claridad: este no es un punto de llegada. Es un nuevo punto de partida”, afirmó.

Llamó a fortalecer la cooperación regional y planteó la necesidad de contar con Estados más preparados, instituciones más sólidas y sistemas de abastecimiento eficientes.

AGRICULTURA E INESPRE DESTACAN PRODUCCIÓN NACIONAL

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el liderazgo del Gobierno en las políticas de seguridad alimentaria y afirmó que los avances son resultado de la coordinación entre las autoridades, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria.

Por su parte, el director ejecutivo del INESPRE, David Herrera Díaz, resaltó el respaldo a los productores agrícolas y afirmó que República Dominicana produce actualmente el 87 % de los alimentos que consume.

FAO LLAMA A MANTENER LOS AVANCES

Castañeda advirtió que alcanzar la meta de Hambre Cero constituye un punto de partida y llamó a continuar fortaleciendo la institucionalidad, los programas de alimentación escolar y nutricional y las políticas destinadas a garantizar el acceso a dietas saludables.

También señaló otros desafíos relacionados con la alimentación, entre ellos la obesidad y el alto costo de una dieta saludable.

En el encuentro, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó al país y planteó fortalecer la Red SPAA como espacio permanente de cooperación e intercambio de experiencias.

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