FAO felicita R. Dominicana por alcanzar meta de Hambre Cero

SANTO DOMINGO.- El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, felicitó al país por alcanzar la meta de Hambre Cero y atribuyó el logro a la continuidad de las políticas públicas orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.
Castañeda destacó que la reducción del hambre responde a una combinación de crecimiento económico, ampliación de la protección social, aumento de la producción y el abastecimiento, así como al fortalecimiento de las instituciones responsables de las políticas alimentarias.
“Hoy día la República Dominicana lo resolvió y eso tiene un gran valor para el Estado dominicano, para las instituciones y para el sector productivo empresarial. En nombre de la FAO, mis felicitaciones”, expresó durante la apertura de la XI Reunión de la Red Regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos de América Latina y el Caribe (SPAA 2026).
El encuentro, organizado por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) y la FAO, se desarrolla con la participación de delegaciones de distintos países de América Latina y el Caribe.
ABINADER LLAMA A PROTEGER LOS AVANCES
Durante el acto, el presidente Luis Abinader informó que República Dominicana alcanzó la meta de Hambre Cero y salió del Mapa del Hambre de la FAO, luego de reducir la prevalencia de la subalimentación a menos del 2.5 % de la población.
El mandatario recordó que en 2020 ese indicador rondaba el 8.3 % y sostuvo que el resultado representa un avance significativo, aunque advirtió que debe ser protegido frente a las crisis económicas, climáticas y geopolíticas.
“Hoy podemos decir que la República Dominicana ha alcanzado la meta de Hambre Cero. Pero quiero manifestarlo con absoluta claridad: este no es un punto de llegada. Es un nuevo punto de partida”, afirmó.
Llamó a fortalecer la cooperación regional y planteó la necesidad de contar con Estados más preparados, instituciones más sólidas y sistemas de abastecimiento eficientes.
AGRICULTURA E INESPRE DESTACAN PRODUCCIÓN NACIONAL
El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, destacó el liderazgo del Gobierno en las políticas de seguridad alimentaria y afirmó que los avances son resultado de la coordinación entre las autoridades, los productores y los distintos actores de la cadena agroalimentaria.
Por su parte, el director ejecutivo del INESPRE, David Herrera Díaz, resaltó el respaldo a los productores agrícolas y afirmó que República Dominicana produce actualmente el 87 % de los alimentos que consume.
FAO LLAMA A MANTENER LOS AVANCES
Castañeda advirtió que alcanzar la meta de Hambre Cero constituye un punto de partida y llamó a continuar fortaleciendo la institucionalidad, los programas de alimentación escolar y nutricional y las políticas destinadas a garantizar el acceso a dietas saludables.
También señaló otros desafíos relacionados con la alimentación, entre ellos la obesidad y el alto costo de una dieta saludable.
En el encuentro, Eric Moura, jefe de la Asesoría Especial del Ministerio de Desarrollo Agrario y Agricultura Familiar de Brasil, felicitó al país y planteó fortalecer la Red SPAA como espacio permanente de cooperación e intercambio de experiencias.
of-am
Señores de la FAO no se dejen tomar de mojiganga de estos politicos aguajeros, embusteros, bulteros, babosos. Aqui andan los hambrientos por todas partes, eso es falso, mentira, embuste. Vayanse a las puertas de las iglesias y templos y lugares publicos, para que ustedes se fajen a contar los muertos de hambre, metanse a las cañadas y barrios, campos y lomas
Qué diferencia, cuando Danilo y Leonel se lo robaban todo, por eso cada día el país iba para atrás.
Estos demonios son?come CHEQUES,, por una o razón 1ero,, este presidente nunca,, nunca as visitado al campo,, SUS problema es otros por ejemplo,, turismo( sus intereses) compra de alqo qué as EL Y LOS POPIS le convienes económicamente,, 2do,, visitar el campo y as los sectores humilde de este país ( aldea) muy difícil ES UN PROBLEMA DE CLASES Y DE PERSECION DE VER LA VIDAD,, es como as este presidente le importe un carajos este país..
ESTOY DE ACUERDO CON ESA INFORMACIÓN POR QUE FUE EN EL NACO, PIANTINI Y EN EL EVARISTO MORALES QUE HICIERON ESE ESTUDIO …
Que crueles son estas gentes de la ONU, en un país con su de suelos de 15 mil que son la mayoría y la canasta básica en 40 mil, eso no es hambre?
Uste es muy bruta, no sabe diferenciar hambre de pobreza. No apoyo ningún partidos, pero eston son conceptos técnicos que ellos le han aplicado ponderaciones, como escalones. Se lo explico más claro; pasamos de estar en el último escalón de abajo al penúltimo escalón. Espero qu me haya entendido, sino me avisa para explicárselo con peras y manzanas. Que pase una feliz noche.
Si no es por lo cruel que es burlarse de la pobreza ajena, yo diria que tenia mucho tiempo que no me reia tanto. El papel lo aguanta todo.
Eso es viejo, el maldito Colombiano es experto el Jabladuria
Saludos estimados, la FAO lo que hiso fue dar un FOUL con esa declaración, eso es un irrespeto para todos los desempleados y chiriperos de nuestro país que lo que están es SOBREVIVIENDO…sin ayuda gubernamental, por que gran parate de ella se queda en manos de gente que no la necesita….La FAO que revise su informe.
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 , que organismo más amenos, me imagino que fueron a los guandules, la ciénaga y Borojol; lengua 😝 Azul y la Zurza por mencionar algunos Barrios de la capital. Ya que si van a los pueblos y campos no dicen ese disparate. Bombazos.
Despues de los elogios esperan el tablazo
Cuando Leonel lea esto de seguro se va a desmayar,,dijo q estamos pasando hambre