SIRIA: Tribunal condena muerte al exdictador Bachar al Asad

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Bachar al Asad
  • Por EFE
  • Fecha: 11/08/2026
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DAMASCO.- Un tribunal penal sirio condenó en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

También el tribunal sirio condenó a muerte este martes a Maher al Asad, hermano de Bachar al Asad, y a Atef Najib, primo del exdictador, además de otras seis figuras más del régimen, en lo que es la primera sentencia pública de la transición.

El fallo tuvo lugar en la audiencia contra Atef Najib, el que fue el jefe de la rama de Seguridad Política en Deraa -donde comenzaron las revueltas populares en 2011 y que derivó en una guerra durante 14 años en el país-, y el único de la lista de nombres sentenciados que se encuentra detenido en Siria.

of-am

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Area 849
Area 849
30 minutos hace

Y cuándo van a condenar al dictador criminal y terrorista orejón de burro Benjamín Netanyahu???????

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mon
mon
2 horas hace

BULL TU ERE UN PERFECTO IMNORANTE ESE PRESIDENTE HE QUE HA RECATADO A ESE GRAN PAIS

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BULL
BULL
3 horas hace

Cuando termine caer putin, casi seguro lo van a extraditar

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