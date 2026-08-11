Vaguada y onda generarán lluvias a partir del mediodía

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SANTO DOMINGO.- Una vaguada y una onda tropical generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en República dominicana a partir del mediodía de este martes.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las lluvias serán de intensidad moderada a fuertes en ocasiones y afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Monseñor Nouel y La Vega.

Dijo que en la noche los aguaceros afectarán a María Trinidad Sánchez, Duarte y otras zonas cercanas.

De otro lado, el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) informó que vigila un área de baja presión en el Océano Atlántico el cual se podría convertir en un disturbio tropical en los próximos días.

Dijo que el área de baja presión, actualmente situada a unas 500 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde, tiene un 70% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical en los próximos siete días.

“Se prevé que las condiciones ambientales se vuelvan gradualmente más propicias para su desarrollo durante el próximo día o dos, y es probable que se forme una depresión tropical en la segunda mitad de esta semana mientras el sistema se desplaza hacia el oeste o el oeste-noroeste a través del Atlántico tropical central”, reseña el informe meteorológico.