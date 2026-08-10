Nuevos libros dominicanos

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Héctor Rodríguez Pimentel y Máximo Jiménez

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RODRIGUEZ PIMENTEL PRESENTARÁ LIBRO SOBRE CRISIS POLÍTICA 1994

El dirigente político y comentarista radial Héctor Rodríguez Pimentel presentará este martes 11 del presente mes su libro «Crisis de 1994: punto de inflexión en la política dominicana» durante un acto programado para este martes 11 de agosto las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La obra, según el autor, “reconstruye los hechos y revela episodios poco conocidos” de la situación que se presentó tras las elecciones de 1994, cuando él se desenvolvía como senador de la república.

“Hay momentos en la vida de las naciones en que una crisis deja de ser un conflicto y se convierte en el puente hacia nueva época. La crisis dominicana de 1994 fue uno de esos momentos”, dice Rodríguez Pimentel.

MÁXIMO JIMÉNEZ PONDRÁ A CIRCULAR LIBRO SOBRE COMPOSITORES

El libro «Compositores de la Música Popular Dominicana», escrito por el periodista y escritor Máximo Jiménez, será puesto a circular el próximo jueves 13 de agosto a las 6:45 p. m. en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional.
Se trata de una publicación cuyo propósito es explicar la trayectoria, impacto y discografía de más de 50 autores nacionales.El acto se enmarca en las actividades conmemorativas del segundo aniversario del semanario La Crónica, que se edita en esta capital.
Jiménez, quien también es crítico de arte,  es un expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) que ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y divulgación de la música popular y la cultura dominicana.

sp-am

 

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