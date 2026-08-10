Nuevos libros dominicanos

RODRIGUEZ PIMENTEL PRESENTARÁ LIBRO SOBRE CRISIS POLÍTICA 1994

El dirigente político y comentarista radial Héctor Rodríguez Pimentel presentará este martes 11 del presente mes su libro «Crisis de 1994: punto de inflexión en la política dominicana» durante un acto programado para este martes 11 de agosto las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña.

La obra, según el autor, “reconstruye los hechos y revela episodios poco conocidos” de la situación que se presentó tras las elecciones de 1994, cuando él se desenvolvía como senador de la república.

“Hay momentos en la vida de las naciones en que una crisis deja de ser un conflicto y se convierte en el puente hacia nueva época. La crisis dominicana de 1994 fue uno de esos momentos”, dice Rodríguez Pimentel.

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