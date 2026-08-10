Consideran aún insuficiente la inscripción elecciones haitianas

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Puerto Príncipe, 10 ago.- La inscripción hasta hoy para las elecciones haitianas de apenas siete mil 500 electores en el departamento Noreste devela una participación en general todavía baja, comentó el diario Le Nouvelliste.

La cifra de potenciales votantes en esa región considerada entre las de mayor concentrado urbano, transcurridas ya cuatro semanas de convocados los comicios, confirma la incorporación deficitaria registrada también en otros municipios, comentó el periódico.

El Consejo Electoral Provisional (CEP), que inició el 20 de julio el registro de votantes en nueve de los 10 departamentos del país, consideró este paso como indispensable para ejercer el voto, previa presentación de una cédula nacional de identidad.

La escasa presencia -señala el diario- es observada en especial en municipios como Ouanaminthe, cuyos 524 votantes inscritos contrastan con su población de varias decenas de miles de habitantes, junto a su posición como ciudad fronteriza con República Dominicana.

Según Le Nouvelliste, esa cifra sigue siendo inferior a la de varios municipios menos poblados del departamento Noreste, lo que sugiere una movilización limitada de la población local.

Ciudadanos cercanos a esa situación entrevistados por el periódico atribuyeron esta baja participación al contexto nacional, donde «la necesidad de restablecer la seguridad debe ser la prioridad antes de celebrar elecciones».

De acuerdo con esas fuentes, las dificultades relacionadas con la inseguridad de la población, sus necesidades de desplazamiento y la incertidumbre política reducen en el interés en el proceso de registro electoral en curso.

Otros testigos declarantes, incluso, transmitieron su preferencia sobre esperar a que la situación mejore antes de participar plenamente en el proceso electoral.

of-am